«Роснефть» не исключила привлечения иностранных партнеров для бурения на Хатанге

«Роснефть» не исключает возможность привлечения партнеров, в том числе иностранных, для бурения на Хатанге, сообщил предправления компании Игорь Сечин.

«Это возможно, мы не исключаем, тем более что глубина лицензионного участка позволяет работать без санкционных режимов. Поэтому мы через какое-то время можем провести работу по привлечению партнеров. Мы бы хотели уточнить ряд геологических параметров, в том числе и благодаря сегодняшней работе, которая будет продолжаться предварительно до августа», - сказал он, уточнив, что это могут быть иностранные партнеры, так как «доступность финансовых ресурсов у иностранных партнеров выше».

«Роснефть» сегодня приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины Центрально-Ольгинская-1 на Хатангском лицензионном участке. Центрально-Ольгинская-1 - первая скважина, которая будет пробурена под акваторией моря Лаптевых. Проектная глубина скважины составит 5000 м с последующей боковой горизонтальной врезкой. Производить работы будет сервисное подразделение «Роснефти» - компания «РН-бурение».