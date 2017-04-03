Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 апреля 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп дал обширное интервью FT, в котором обсудил внешнюю и торговую политику, а также свой стиль поведения читать на FT.com читать на FT.com

Трамп в интервью FT заявил, что США готовы предпринять действия для устранения ядерной угрозы со стороны Северной Кореи в одиночку, если Китай не увеличит давление на Пхеньян читать на FT.com

ФБР планирует создать специальную группу, которая будет работать в штаб-квартире в Вашингтоне и координировать все расследования, связанные с возможным вмешательством России в ход президентских выборов читать на FT.com

Извлечь выгоду из гражданской войны в Сирии смогла ливанская группировка «Хезболла», поддерживающая президента Башара Асада читать на WSJ.com

Верховный суд Венесуэлы в субботу отменил решение, лишавшее контролируемый оппозицией парламент его полномочий. Но давление оппозиции на президента Николаса Мадуро растет, а также стали видны разногласия в правительстве читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Предпочитаемый ФРС США показатель инфляции в феврале впервые за пять лет достиг целевого значения на уровне 2%. Но теперь экономисты начинают думать, что устанавливать жесткий целевой уровень является ошибкой читать на WSJ.com

Китай борется с оттоком капитала, но китайские компании привлекают деньги за границей. По данным Dealogic, они выпустили номинированные в долларах облигации на $52,6 млрд в I квартале. Это на 72% больше, чем за предыдущие три месяца читать на WSJ.com

Исландия думает о привязке своей кроны к другой валюте, рассказал FT министр финансов страны Бенедикт Йоханнессон. Он признал, что страна не может стабилизировать плавающий курс. Совсем недавно Исландия отменила контроль над движением капитала читать на FT.com

Индустрия

Руководители немецкой химической компании Linde настаивают, что она все-таки подпишет соглашение о слиянии размером $65 млрд с американской Praxair. Прошлой осенью эта сделка уже сорвалась один раз из-за недовольства сотрудников Linde, и теперь они снова высказываются против читать на FT.com

Автомобили

Продажи электромобилей Tesla в I квартале выросли на 69% в годовом выражении. В первом полугодии компания надеется продать 50 000 электромобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Производители люксовых автомобилей пытаются привлечь покупателей, организуя для них тест-драйвы в экзотических местах читать на WSJ.com

Энергоресурсы

«Роснефть» расширяет свой трейдинговый бизнес и стратегическое присутствие на Ближнем Востоке. В последние месяцы компания договорилась о покупке нефти у Ливии, иракского Курдистана, Египта и заключила ряд других соглашений читать на FT.com

Энергетическим гигантам трудно достичь хотя бы безубыточности, несмотря на сокращение ими расходов на миллиарды долларов и частичное восстановление цен на нефть, показало исследование WSJ читать на WSJ.com

Цены на нефть в понедельник утром немного снизились на фоне возобновления добычи в Ливии читать на WSJ.com

Как ни странно, одна из самых привлекательных работ в энергетическом секторе – быть гендиректором компании, находящейся на грани банкротства. Так, ожидается, что Ultra Petroleum скоро спасется от банкротства и гендиректор Майкл Уотфорд получит примерно $35 млн в виде ее акций. Отчасти этому поспособствовало восстановление цен на энергоресурсы читать на WSJ.com

Немецкая RWE и чешская CEZ хуже остальных крупных европейских электроэнергетических компаний подготовлены к переходу на более зеленую энергетику. Это показало исследование, подготовленное для суверенного фонда Норвегии и других крупных инвесторов читать на FT.com

Финансы

Инвесторам предстоит непростой II квартал. Большое значение будут иметь не только президентские выборы во Франции, но и другие факторы, как действия Трампа и встреча ОПЕК читать на FT.com

Результаты почти половины активно управляемых фондов в США в последнее время превышают рост соответствующих индексов. Некоторые управляющие активами надеются, что это замедлит приток средств в пассивные индексные фонды читать на WSJ.com

Автомобили становятся более безопасными, но стоимость их страховки растет. Это связано с тем, что высокотехнологичные системы безопасности дороги в ремонте читать на WSJ.com

Bank of America в качестве эксперимента открыл отделения, в которых совершенно нет персонала. Банк надеется, что это поможет сократить расходы, а технологии позволят клиентам обслуживать себя самостоятельно читать на FT.com

Британские регуляторы предложили новые правила, которые обяжут кредиторов больше помогать клиентам, испытывающим проблемы с погашением долга по кредитным картам. В Великобритании около 3,3 млн человек не могут выбраться из таких долгов читать на FT.com

Технологии

Акции британского разработчика чипов Imagination Technologies рухнули на 70% в понедельник утром после того, как Apple — ее главный клиент — объявила об отказе от использования его технологий читать на FT.com

Акции Apple в последнем квартале подорожали на 24%. Это стало лучшим результатом за пять лет и произошло на фоне возобновления спроса на акции технологических компаний читать на WSJ.com

В Шэньчжэне компании уже делают гаджеты, которые по качеству не уступают американским брендам и при этом стоят дешевле. Но, возможно, главный показатель их успеха – это то, что другие китайские производители пытаются подделать уже их продукцию читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook запустила с рядом образовательных учреждений совместный проект News Integrity Initiative, цель которого — помочь общественности делать обоснованные суждения об онлайн-новостях. В последнее время Facebook подвергалась сильной критике за свою роль в распространении фейковых новостей читать на FT.com

Потребительский рынок

У Uber возникли новые проблемы с тестированием самоуправляемых автомобилей. Мэр Питтсбурга Билл Педуто хочет, чтобы компания подписала соглашение о сотрудничестве на более выгодных для города условиях читать на WSJ.com

Reckitt Benckiser хочет продать подразделение, в которое входят продовольственные бренды. Компания нуждается в деньгах, поскольку в феврале она договорилась о покупке за $18 млрд американского производителя детского питания Mead Johnson читать на FT.com

Интервью

WSJ взяла интервью у нового гендиректора Starbucks Кевина Джонсона. Он приступает к управлению компанией в непростой для нее момент, так как ее результаты в США в последнее время разочаровывают читать на WSJ.com

Недвижимость

Самый быстрый за семь лет рост цен на жилую недвижимость в Австралии вызвал беспокойство о возникновении пузыря на этом рынке, поэтому регуляторы ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов читать на FT.com

Власти Австралии и Канады стараются ограничить приток иностранных инвестиций на свои рынки недвижимости, чтобы на них не возникли пузыри. Но пока это не приносит нужного результата читать на WSJ.com

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