Таджикистан запретит семь рейсов компаний России в ответ на запрет рейсов «Сомон эйр»

Авиавласти Таджикистана запретят семь авиарейсов российских авиакомпаний, летавших в Таджикистан, сообщил «РИА Новости» источник в руководстве минтранса Таджикистана.

«В качестве зеркальной меры мы запретим четыре рейса "Уральских авиалиний" в Душанбе и три рейса авиакомпании "ЮТэйр" в Худжанд», – сказал собеседник агентства, отметив, что эта мера будет предпринята после того, как накануне авиавласти России запретили семь авиарейсов, выполняемых авиакомпанией «Сомон эйр» по маршрутам Душанбе – Москва и Худжанд – Москва.

Российские авиавласти пошли на такую меру после того, как Таджикистан не дал согласие на семь полетов авиакомпании «Ямал» из «Жуковского» в Душанбе четыре рейса и по маршруту «Жуковский» – Худжанд три рейса, сказал собеседник агентства.

В министерстве транспорта республики напомнили, что в рамках протокола заседания межправкомиссии России и Таджикистана, состоявшейся 27 января, было записано, что стороны выполняют по два паритетных рейса из «Жуковского»: два – авиакомпания «Ямал», два – таджикский авиаперевозчик «Сомон эйр».

«Мы дали разрешение на выполнение двух рейсов "Ямала" из "Жуковского" на летний период, но российская сторона в нарушение протокола потребовала семь рейсов, с чем мы не согласились. Мы будем и в дальнейшем отстаивать свои интересы», – отметил собеседник агентства в минтрансе Таджикистана.

Россия с понедельника 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании «Сомон эйр» из Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в России.