Силуанов: размер дивидендов мог бы стать главным KPI руководителей госкомпаний

Министр финансов Антон Силуанов считает, что готовность поделиться с бюджетом прибылью, не ссылаясь на масштабные инвестпрограммы, должна стать KPI для топ-менеджеров.

«У нас большая доля госсектора. Поэтому вопрос приватизации - это, конечно, и ресурсы для бюджета, но в первую очередь это новое качество управления. Потому что в целом частные инвесторы эффективнее действуют, чем государственный менеджмент. Поэтому мы считаем, что, безусловно, для компаний с госучастием нам нужно такие же ключевые показатели деятельности, как и для министерств, ведомств и так далее. И вообще, оценку деятельности госкомпаний можно осуществлять как раз через дивиденды», - сказал Силуанов на Биржевом форуме в Москве.

"Сейчас большая дискуссия идет - сколько должны платить госкомпании государству. Если все-таки мы рассматриваем вложение государства как в актив, то этот актив должен приносить доход государству. И когда мы говорим - плати половину от своей прибыли своему акционеру, то есть дискуссия, что нам надо свои инвестиционные программы финансировать, у нас большие стройки и так далее. Но если ты занимаешься эффективно инвестпрограммой, то привлекай заемные ресурсы, но государству, особенно в этот сложный для государства период, дай часть своей доходности", - заявил министр.

«Мне кажется, что здесь как раз оценка эффективности деятельности менеджмента в том, согласен ли менеджмент и платит ли он те доходы, которые государство рассчитывает получить от этой компании, или пытается уклониться, мотивируя, что есть большие инвестиционные программы», - добавил Силуанов.

«Роснефть» направит на дивиденды за 2016 г. 35% прибыли по МСФО, заявил на этой неделе главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, основной акционер решение принял. Формально «Роснефть» не является госкомпанией: основной акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз», 100% которого принадлежит Росимуществу, председатель совета директоров «Роснефтегаза» – Сечин. Бюджет на 2017–2019 гг. требует от «Роснефти» 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, как и от других госкомпаний; такую норму Минфин хочет закрепить навсегда.