Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 апреля 2017 года

Политика

США нанесли ракетные удары по авиабазе сирийских войск в ответ на предполагаемое применение химического оружия режимом Башара Асада против собственных граждан на этой неделе. Причем это произошло во время встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином читать на WSJ.com читать на FT.com

Кремль осудил ракетные удары США в Сирии, назвав это актом агрессии. Также он приостановил соглашение о координировании с США воздушных операций над Сирией читать на WSJ.com читать на FT.com

Девин Нунес прекратит возглавлять правительственное расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Он объяснил это намерением защищаться от обвинений в покрывании администрации Трампа читать на WSJ.com

Дональд Трамп в четверг заявил, что на встрече с Си Цзиньпином намерен добиться от Китая обещания оказывать давление на Северную Корею для сворачивания ее ядерной программы читать на WSJ.com

Экономика

Греция договорилась с кредиторами об основных экономических реформах, что открывает дорогу для получения следующего транша финансовой помощи. Но нужно будет еще договориться о деталях, и МВФ пока не принял решения об участии в программе читать на WSJ.com читать на FT.com

Между тем экономика Греции снова приближается к рецессии. Это делает финансовую помощь еще более необходимой читать на FT.com

Правительства и компании развивающихся стран выпускают долларовые облигации рекордными темпами в этом году. По данным Dealogic, они привлекли таким образом $179 млрд в I квартале. Высокий спрос инвесторов позволяет выпускать облигации с низкой доходностью читать на WSJ.com

В отличие от предыдущих десятилетий, теперь больше американцев работают на крупные, а не небольшие компании. Это связано с тем, что крупные компании становятся еще больше, и сказывается на зарплатах американцев читать на WSJ.com

Индустрия

Еврокомиссия в четверг объявила о вводе новых антидемпинговых пошлин на импортируемую из Китая сталь читать на WSJ.com

Расследование властей США в отношении ведущих морских грузоперевозчиков связано с их предполагаемым ценовым сговором против операторов буксиров и других компаний, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Автомобили

Hyundai и Kia отзывают автомобили в Южной Корее и США из-за проблем с двигателями. В Южной Корее будут отозваны 171 348 автомобилей, а сколько в США – неизвестно, возможно, около 1,3 млн читать на FT.com

Команда McLaren-Honda из Formula 1 впервые будет использовать 3D-принтер для производства небольших пластиковых комплектующих прямо на гран-при Бахрейна в апреле читать на FT.com

Volkswagen и китайская Mobvoi будут вместе разрабатывать искусственный интеллект для автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть подорожала на 2% в пятницу утром после ракетных ударов США по авиабазе в Сирии, хоть атака и не должна вызвать сбой поставок в регионе читать на WSJ.com

Gunvor, один из крупнейших нефтяных трейдеров, предложил конкурентам приобрести его, говорят двое знакомых с ситуацией людей читать на WSJ.com

BP снизила вознаграждение гендиректора Боба Дадли за 2016 г. на 40% до $11,6 млн, чтобы избежать недовольства акционеров читать на FT.com

Частные инвесторы строят по всей территории США линии электропередач, чтобы передавать энергию, полученную из возобновляемых источников, в крупные города. Но бюрократия тормозит этот процесс читать на WSJ.com

Финансы

После ракетных ударов США в Сирии инвесторы задумаются о том, как новая внешняя политика Трампа повлияет на наблюдающийся в этом году рост стоимости рискованных активов по всему миру читать на WSJ.com

Гэри Кон, экс-президент Goldman Sachs, а ныне экономический советник Трампа, заявил, что может поддержать введение нового закона о разделении крупных банков. Трамп высказывал эту идею перед выборами читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые инвесторы и аналитики предполагают, что нынешняя низкая волатильность на финансовых рынках связана с популярной практикой продажи страховок от резких изменений котировок читать на WSJ.com

Специалист по поведенческой экономике Дэн Ариели помогает людям с помощью мобильных приложений и простых психологических принципов увеличить сбережения и навести порядок в личных финансах читать на WSJ.com

Технологии

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён, обвиняемый в коррупции, укрытии активов за границей и других преступлениях, занимает центральное место в «расследовании века» в Южной Корее. Суд может вынести решение по его делу к концу мая читать на WSJ.com

Samsung Electronics ожидает, что ее операционная прибыль в I квартале вырастет на 48% в годовом выражении до $8,8 млрд. Ее бизнес по производству компонентов обеспечивает ей хорошие результаты, несмотря на арест Ли Чжэ Ёна и антикоррупционное расследование в Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Три ведущие облачные компании Amazon, Microsoft и Google вместе потратили $31,5 млрд на дата-центры в 2016 г. Это напоминает гонку вооружений и создает высокий барьер для выхода на рынок потенциальным конкурентам читать на WSJ.com

Google может потерять шансы на возвращение на китайский рынок , если переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдут неудачно, заявил высокопоставленный китайский чиновник читать на FT.com

Сооснователь Twitter Эван Уильямс продаст 30% принадлежащих ему акций компании в течение года. Он объяснил это личными причинами и заверил, что останется в совете директоров компании и планирует держать большую часть своих активов в виде акций Twitter читать на WSJ.com

Twitter подала в суд на министерство внутренней безопасности США за его попытки раскрыть личность пользователя, критиковавшего иммиграционную политику Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Twitter в четверг запустила потребляющую меньше трафика версию Twitter Lite в надежде увеличить число пользователей в развивающихся странах читать на FT.com

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай готовит планы по смягчению правил сетевой нейтральности читать на WSJ.com

Медиабизнес

Carlin Music, которой принадлежат права на песни Элвиса Пресли и другие старые хиты, выставлена на продажу за $250 млн читать на FT.com

Потребительский рынок

Сервис по вызову водителей Lyft привлек более $500 млн и теперь оценивается в $6,9 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Пища без глютена, «война с сахаром» и восстановление спроса на сливочное масло — три тренда, к которым приходится приспосабливаться сельскохозяйственным трейдерам читать на WSJ.com

Amazon наймет 30 000 сотрудников на неполную занятость в США — в основном для работы на складах — в связи с ростом своего бизнеса читать на WSJ.com

Недвижимость

Жизнь тихого округа Сенгань на севере Китая резко изменилась после того, как правительство объявило о планах превратить его в новый финансовый и технологический центр. Спрос на вид на жительство и недвижимость в Сенгане стал таким большим, что местные органы власти даже временно запретили регистрировать там браки читать на FT.com

Менеджмент

Суверенный фонд Норвегии призвал кардинально изменить схемы выплат компенсаций топ-менеджерам. Например, фонд хочет, чтобы гендиректора обязаны были иметь значительные доли в компаниях в течение 5-10 лет читать на FT.com

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