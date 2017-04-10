Энергокомпании «Газпрома» обвинили структуру РЖД в завышении цен на перевозку угля – «Коммерсантъ»

Энергокомпании «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ) – ТГК-1, ОГК-2, и «Мосэнерго» – обвинили Федеральную грузовую компанию (ФГК) ОАО «РЖД» в завышении цен на перевозку угля, сообщает «Коммерсантъ». По его информации, Федеральная антимонопольная служба приобщила энергетиков к числу заявителей в антимонопольном деле в отношении ФГК и РЖД и в пятницу рассмотрела это дело. Заявители утверждают, что из-за завышения цен на перевозку у них выросли транспортные расходы на 16–23% в I квартале, а отказаться от закупок угля зимой они не могли.

В отношении ФГК и РЖД ФАС завела дело в ноябре 2016 г. по жалобе двух щебеночных карьеров. Оператора заподозрили в установлении монопольно высокой цены на предоставление полувагонов. В качестве третьих лиц к делу привлечены Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина, Новая перевозочная компания (НПК, входит в Globaltrans), СУЭК, «ВЭБ-лизинг», напоминает газета.

Перед началом отопительного сезона 2016/17 г. ФГК сообщила о повышении ставок на вагоны поставщикам угля для ТЭС холдинга (Апатитская ТЭЦ ТГК-1, ТЭЦ-22 «Мосэнерго», Череповецкая и Рязанская ГРЭС ОГК-2), сообщили изданию в ГЭХе. Поставщики попросили ГЭХ поднять транспортную составляющую в стоимости угля на 7–11%, добавил представитель холдинга. «Информация от поставщиков угля позволила предположить, что с высокой долей вероятности положение ФГК на рынке услуг по предоставлению вагонов отвечает признакам доминирующего, – цитирует "Коммерсантъ" позицию ГЭХа. – В частности, иные операторы при установлении ставок на аренду вагонов ориентируются на ставки ФГК». В ГЭХе пытались урегулировать ситуацию, но в ФГК «отказались от сохранения ставок на уровне первого полугодия 2016 г.», добавил представитель холдинга. После этого ГЭХ обратился в ФАС.

В ФГК подтвердили, что в деле появилась жалоба ГЭХа. Представитель ФГК напомнил, что его компания «не имеет договорных отношений с "Мосэнерго", ОГК-2 и ТГК-1. "Насколько нам известно, компании приобретают энергоресурсы у определенных на конкурсе поставщиков, те выбирают экспедиторов, которые и определяют оператора", – сказал он. В каком месте цепочки меняется цена и кто из ее участников "спекулирует сложившейся ситуацией", в ФГК предположить не могут. Компания заинтересована в прямом контракте с ГЭХом, но, "к сожалению, обращений ТГК-1, ОГК-2 или "Мосэнерго" не получала».