Путин поощрил топ-менеджеров «Роснефти» и президента ВТБ за вклад в развитие экономики

Президент Владимир Путин удостоил двух топ-менеджеров «Роснефти» почетных грамот «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ». Как следует из распоряжения на официальном портале правовой информации, грамоты получат начальник департамента правового обеспечения бизнеса компании Оксана Внучкова и замдиректора департамента развития бизнеса «Роснефти» Артем Матюшок. Благодарность с той же формулировкой объявлена вице-президенту – руководителю службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» Геннадию Букаеву и президенту – председателю правления банка ВТБ Андрею Костину.

Также Путин объявил нескольким московским чиновникам благодарность за «большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца». В списке заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин и заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Первый замруководителя департамента строительства мэрии Андрей Бочкарев и его первый заместитель Петр Аксенов получили почетную грамоту с той же формулировкой.