Военные получат до 50 модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2

Производство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 начнется в 2021 г., военные получат до 50 машин, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы обсуждаем с заказчиком. Точная цифра, я думаю, что это количество будет колебаться от 30 до 50 машин», – сказал он в интервью программе «В рабочий полдень» на канале «Россия 24» (ВГТРК).

Слюсарь заявил, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 заканчиваются в 2021 г., уточнив, что модернизированный стратегический бомбардировщик по боевым возможностям будет в 2,5 раза мощнее Ту-160.