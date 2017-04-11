Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 апреля 2017 года

Политика

Страны «Большой семерки» в понедельник усилили критику в адрес России за ее поддержку сирийского президента Башара Асада. Но их министры иностранных дел разошлись во мнениях по поводу новых санкций. Между тем США ужесточают свою позицию по Сирии читать на FT.com читать на WSJ.com

Сирийский режим после ракетного удара США усилил атаки на повстанцев, утверждают лояльные оппозиции наблюдатели читать на FT.com

Визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву на этой неделе станет проверкой для заработанного им в России авторитета на посту гендиректора Exxon Mobil. В последнее время отношения двух стран ухудшились из-за ракетного удара США в Сирии читать на FT.com

Перед своим визитом в Москву Тиллерсон заявил, что правление семьи Асада в Сирии близится к концу читать на WSJ.com

В Кремле высокопоставленные лица считают, что главная угроза для власти Владимира Путина исходит не от Алексея Навального, а изнутри построенной им системы. Ожидается, что Путин победит на следующих выборах, но к концу очередного президентского срока ему будет уже 71 год, а преемника у него нет читать на FT.com

Крупный план

Французский город Безье – пример того, как Марин Ле Пен может победить на президентских выборах. Его мэр Робер Менар, недовольный большим количеством мусульман и пользующийся поддержкой «Национального фронта», сочетает крайне правые с умеренно правыми идеями. Менар уверен, что Ле Пен может повторить его модель на национальном уровне читать на FT.com

Экономика

Председатель ФРС США Джанет Йеллен в понедельник дала понять, что эпоха стимулирования экономики с помощью низких процентных ставок подходит к концу. Центробанк планирует продолжать постепенно их повышать читать на WSJ.com

Рост неравенства в развитых странах вызван развитием технологий, а не глобализацией, говорится в исследовании МВФ читать на FT.com

Индустрия

Видеозапись того, как пассажира силой вытаскивают с рейса United Airlines, вызвала скандал в социальных сетях и угрожает еще сильнее ухудшить репутацию компании. Инцидент произошел из-за того, что рейс оказался перебронирован. Гендиректор United Airlines Оскар Муньос выразил сожаления, но выступил в защиту сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские производители стали повысили цены до 50% в последние месяцы после того, как были введены новые антидемпинговые пошлины на импортную сталь. Однако некоторые клиенты не могут позволить себе покупать сталь дороже, поэтому это может негативно отразиться на спросе читать на WSJ.com

Автомобили

Рост котировок акций Tesla в понедельник позволил ей обойти по рыночной капитализации General Motors и стать самым дорогим автопроизводителем в США. Затем GM снова обошел Tesla, но происшедшее подчеркивает серьезные изменения в отрасли и надежды инвесторов на рост популярности электромобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор FedEx Freight Майкл Дакер призвал создать в США правила, регулирующие перевозку грузов на самоуправляемых грузовиках. По его мнению, именно регулирование, а не технологии является главным препятствием для появления на дорогах таких грузовиков читать на FT.com

Toyota потратит $1,3 млрд на модернизацию завода в Кентукки на фоне давления со стороны Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром немного подешевела. Инвесторы ждут данных о добыче и запасах нефти в США читать на WSJ.com

Toshiba во вторник впервые высказала сомнения в своей способности продолжать работу в качестве функционирующего предприятия. Сильный удар по компании нанесло банкротство ее американского подразделения Westinghouse Electric. Чтобы выжить, Toshiba будет распродавать активы читать на WSJ.com

Китай и Мьянма наконец договорились открыть трансграничный нефтепровод, который позволит Пекину диверсифицировать маршруты поставок нефти читать на FT.com

Утечка внутренних электронных писем Royal Dutch Shell вызывает новые вопросы относительно антикоррупционного дела, касающегося сделки на $1,3 млрд в Нигерии в 2013 г. Из писем следует, что топ-менеджеры знали, что большая часть денег достанется чиновникам читать на FT.com

Финансы

Китайские регуляторы предостерегли местные банки от участия в спекулятивной деятельности. Так они хотят снизить риски финансовой системы и предотвратить возникновение пузырей читать на WSJ.com

Стоимость акций французских банков и гособлигаций во время торгов во вторник утром снижалась. Это свидетельствует о беспокойстве инвесторов перед приближающимися президентскими выборами читать на WSJ.com

В понедельник был опубликован отчет о расследовании относительно скандала с открытием фальшивых счетов сотрудниками Wells Fargo. FT приводит пять самых интересных фактов, которые удалось выяснить следствию читать на FT.com

Технологии

Foxconn предложила до $27 млрд за бизнес Toshiba по производству чипов, что намного превышает другие предложения. Аналогичную стратегию тайваньская компания использовала в прошлом году для покупки Sharp читать на WSJ.com читать на FT.com

Юридическая борьба между Apple и Qualcomm продолжается. На этот раз Qualcomm подала в суд на Apple, защищая свою бизнес-модель и требуя компенсацию за неполученные платежи за использование ее технологий в iPhone читать на WSJ.com

Microsoft планирует открыть магазин в принадлежащей ей популярной видеоигре Minecraft, где другие компании смогут продавать связанные с игрой товары читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Цены на каучук опустились до самого низкого уровня за четыре месяца, хотя в начале года они резко выросли. Дальнейшее снижение цен может спровоцировать их обвал читать на WSJ.com

Конгломерат Pon сделал предложение о покупке Accel за 845 млн евро. В результате сделки двух нидерландских компаний может возникнуть один из крупнейших производителей велосипедов в мире читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Jana Partners объявил, что у него почти 9% акций продавца органической пищи Whole Foods Market. Хедж-фонд требует внести изменения в операции и руководство компании и рассматривает ее возможную продажу читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский производитель молочных товаров Huishan Dairy допустил дефолт по займу на $200 млн, и его активы в стране заморожены в связи с другим долгом. Проблемы компании, чьи акции в марте неожиданно рухнули на 90%, усугубляются читать на FT.com

Менеджмент

Неожиданный успех видеоигры Rocket League небольшой компании Psyonix демонстрирует, какую роль приобретают фрилансеры. В Psyonix работает всего 81 человек, и ее сотрудники выполняют наиболее важную работу, а всю остальную — сеть подрядчиков по всему миру читать на WSJ.com

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