Суд подтвердил арест бывшего замгендиректора корпорации «МиГ»

Басманный суд Москвы подтвердил, что бывший замгендиректора по финансам (РСК) «МиГ» Сергей Мамаев арестован по делу о хищении имущества корпорации на 200 млн руб. Пресс-секретарь райсуда Юнона Царева сказала «Интерфаксу», что Мамаев 5 апреля был заключен под стражу на срок до 30 мая. Бывший топ-менеджер проходит по делу, которое было возбуждено в отношении исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, которого в марте нашли в сизо убитым. По словам Царевой, Мамаев обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. 10 апреля защита обвиняемого обжаловала его арест, Мосгорсуд еще не определил дату рассмотрения жалобы.

Об аресте Мамаева ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По сведениям издания, после гибели Евдокимова расследование уголовного дела о махинациях с поставками оборудования из РСК «МиГ» активизировалось. Мамаев занимал должность замгендиректора корпорации до 2015 г. В конце марта 2017 г. его несколько раз вызывали в СКР на допросы в качестве свидетеля, а 4 апреля он был задержан как подозреваемый, известно газете. До недавних пор следствие считало организатором хищений Евдокимова, рассказал информированный источник газеты.

По версии следствия, хищения были совершены в 2007-2009 гг., когда обвиняемый был замдиректора департамента ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и якобы участвовал в махинациях с поставками оборудования для сборки и оснастки вертолетов, которое имелось в распоряжении РСК «МиГ». Соучастники преступления через одну из компаний, совладельцем которой был Владимир Евдокимов, продали хранившееся на складах «МиГа» вертолетное оборудование, похитив порядка 400 млн руб., считает следствие. Защита обвиняемых указывает, что все запчасти и агрегаты компания Евдокимова получила в рамках взаимозачета по долгу и его стоимость не превышала 30 млн руб., пишет газета. Мамаев проводил оценку стоимости оборудования, которая вызвала вопросы у следствия.

Евдокимов и экс-гендиректор ЗАО «Научно-технический центр» Александр Золин были арестованы по этому делу 1 декабря. Свою вину они не признали. Также по делу проходят бывший гендиректор ОАО «Вертолетная сервисная компания» Аким Носков, бывший первый замгендиректора ОАО «Вертолетная сервисная компания» Алексей Андреев, а также Алексей Озеров. Озеров арестован, Андреев и Акимов объявлены в международный розыск.