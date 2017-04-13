Правление «Газпрома» предложило не повышать дивиденды

Правление «Газпрома» подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности в 2016 г., предлагаемый размер дивидендов - 7 руб. 89 коп. на акцию - на уровне предыдущего года.

«Таким образом, ПАО "Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией. Предложение правления о размере дивидендов за 2016 г. учитывает необходимость сохранения устойчивого финансового положения общества, реализации приоритетных стратегических проектов и соблюдения интересов акционеров», - отмечается в сообщении компании

Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров. Правление одобрило предложение провести годовое собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня в Москве.

В 2016 г. «Газпром» потратил на дивиденды по итогам 2015 г. 186,8 млрд руб. (почти 24% чистой прибыли по МСФО). Госкомпании должны были направлять на дивиденды 50% прибыли по МСФО или РСБУ (от той, которая больше), но «Газпрому» удалось добиться исключения.

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ – расчетная база для дивидендов – в 2016 г. выросла на 2% и составила 411,4 млрд руб., говорилось в отчете компании.