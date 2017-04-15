Минобрнауки наделяется полномочиями в сфере организации детского отдыха

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о наделении Минобрнауки полномочиями в сфере организации детского отдыха и оздоровления детей. Документ опубликован на сайте правительства.

«Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья», — говорится в справке к документу.

Ведомство будет разрабатывать политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей, координировать деятельность органов исполнительной власти, контролировать соблюдение требований законодательства.