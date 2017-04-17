Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 апреля 2017 года

Политика

Референдум о реформе конституции в Турции закончился победой сторонников значительного расширения полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По неофициальным результатам, за реформу было отдано 51,2% голосов. Оппозиция требует пересчета голосов читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

США предупредили Северную Корею не испытывать терпение президента Дональда Трампа своей ядерной программой и запусками баллистических ракет. Также США призвали Китай приложить все усилия, чтобы помочь в решении конфликта читать на WSJ.com читать на FT.com

Бизнесмен и лидер Монархической партии России Антон Баков ищет место, чтобы возродить Российскую империю. Он хочет создать на небольшом участке земли государство, где богатые люди могли бы покупать себе дворянские титулы. Пока его попытки создать империю на островах возле Гамбии и на тихоокеанских островах Кирибати не увенчались успехом читать на WSJ.com

Бывший советник Дональда Трампа Пол Мэнафорт, ушедший из его предвыборного штаба из-за связей с Россией, теперь консультирует одного из китайских миллиардеров по поводу того, как выиграть строительные контракты в США на фоне обещанных Трампом инфраструктурных инвестиций читать на FT.com

Экономика

Темп роста ВВП Китая составил 6,9% в I квартале, это лучший результат с 2015 г. Но экономисты считают, что во втором полугодии рост замедлится читать на WSJ.com читать на FT.com

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью FT назвал «чушью» предупреждения МВФ по поводу протекционизма Вашингтона. Также он снова раскритиковал крупный профицит внешнеторгового баланса у Китая, Европы и Японии читать на FT.com

Министры финансов и руководители центробанков на этой неделе соберутся в Вашингтоне, чтобы принять участие во встрече МВФ и Всемирного банка. Крупнейшими акционерами обеих организаций являются США, но планы администрации Дональда Трампа в отношении них до сих пор неясны читать на FT.com

Руководители ФРС США обдумывают планы по сокращению размера своего баланса, свидетельствуют протокол их мартовского заседания и их интервью. Важно то, как быстро и как сильно они сократят баланс читать на WSJ.com

Индустрия

В Мексике в апреле открылся самый технологически развитый грузовой порт Латинской Америки. Но его будущее выглядит неопределенным из-за возможного создания торговых барьеров Трампом читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors оснастила новые Chevrolet Bolt хорошим 4G WiFi-соединением и 10-дюймовым экраном, но не встроенным навигатором. Это связано с тем, что теперь многие водители предпочитают использовать навигаторы на своих смартфонах читать на WSJ.com

Volkswagen ожидает, что к 2025 г. значительная часть прибыли концерна будет приходиться на долю транспортных сервисов, рассказал FT финансовый директор концерна Франк Виттер читать на FT.com

Бывший председатель совета директоров Volkswagen Фердинанд Пьех, которому в понедельник исполняется 80, продает большую часть своих акций в автопроизводителе. Многие специалисты считают, что он был вынужден сделать это на фоне предполагаемого спора с членами наблюдательного совета из-за «дизельгейта» читать на FT.com

Экспорт индийских мотоциклов растет, и даже японские бренды Honda и Yamaha открывают заводы в Индии. Эта отрасль служит примером хорошего производственного потенциала Индии читать на FT.com

Энергоресурсы

Пионер сланцевого бума Chesapeake Energy смог избежать банкротства и теперь намерен снова расти, но будущее компании по-прежнему выглядит неопределенным. Ее гендиректор Дуг Лоулер рассказал об этом в интервью FT читать на FT.com

В воскресенье прекратила вытекать нефть из скважины BP на Аляске, которая начала давать течь в пятницу. Но природный газ продолжал выходить из нее читать на WSJ.com

Финансы

Фондовые рынки и курсы валют развивающихся стран показали хороший рост в I квартале благодаря притоку инвестиций. Но некоторые инвесторы обеспокоены, что они стали переоценены, в то время как геополитическая напряженность увеличивается читать на WSJ.com

Волатильность курса евро выросла до максимума со времен референдума о Brexit на фоне приближения президентских выборов во Франции. В зависимости от их исхода евро может укрепиться или ослабнуть читать на FT.com

Биржевые фонды (ETF) пока показывают неудачные результаты на рынке облигаций развивающихся стран. Это свидетельствует о том, как ограничены возможности этих ставших популярными фондов читать на WSJ.com

Инвесторы вложили рекордные $197,3 млрд в ETF в I квартале, по данным ETFGI. Они продолжают отдавать предпочтение биржевым, а не активно управляемым фондам читать на FT.com

Ant Financial, аффилированная с Alibaba, повысила предложение по покупке американского оператора денежных переводов MoneyGram до $1,2 млрд. Ее предыдущее предложение в марте перебил конкурент Euronet читать на WSJ.com читать на FT.com

Швейцарские банки продолжают пытаться избавиться от репутации гавани для уклонения от налогов, хоть из-за этого они и теряют важных клиентов. Проблема снова всплыла на поверхность в марте, когда следователи провели обыски в офисах Credit Suisse в Нидерландах, Великобритании и Франции читать на FT.com

Власти США и банкиры склоняются к тому, чтобы принять компромиссную версию закона Гласса-Стиголла, запрещавшего коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. За основу могут быть взяты принятые в Великобритании правила читать на FT.com

Технологии

Тайваньская Foxconn предложила Apple попытаться вместе приобрести полупроводниковый бизнес Toshiba, говорят знающие о переговорах люди. Но пока неизвестно, согласилась ли Apple участвовать в этом читать на FT.com

В Бразилии роботы помогают полицейским бороться с наркоторговцами, в частности нейтрализовывать оставленные ими гранаты. Но из-за нехватки финансирования полиции, возможно, придется скоро отказаться от их использования читать на WSJ.com

Индийские производители смартфонов призывают власти страны ввести антидемпинговые пошлины против китайских конкурентов, чья рыночная доля в Индии за год резко выросла почти до 50% читать на FT.com

Председателю Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджиту Паю будет непросто отменить правила сетевой нейтральности. Если он будет действовать слишком быстро, то рискует спровоцировать и проиграть суд, если слишком медленно – у него могут возникнуть политические проблемы читать на WSJ.com

В десятках городов по всему миру власти используют передовые технологии и воздушную съемку для решения различных проблем – от тушения пожаров и борьбы с преступностью до выбора мест для установки солнечных панелей читать на WSJ.com

Крупный план

Власти используют собираемые разными способами данные, чтобы сделать свои города «умными» и предотвращать возникновение проблем читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Люксовые магазины пытаются соперничать с онлайн-ритейлерами, предлагая потребителям больше, чем просто шоппинг. Эти магазины представляют собой нечто среднее между бутиками, кафе и членскими клубами читать на WSJ.com

Neiman Marcus и другие люксовые ритейлеры в США регулярно повышали цены в последние годы и считали себя защищенными от проблем более массовых ритейлеров. Но теперь они обнаруживают, что даже состоятельные потребители хотят покупать товары по выгодным ценам читать на WSJ.com

Число винокурен в Великобритании увеличилось на 17% в прошлом году, а с 2010 г. - боле чем в два раза. Это происходит благодаря росту спроса на алкоголь крафтовых производителей, а не крупных корпораций читать на FT.com

Менеджмент

Скандал с принудительной высадкой пассажира с переполненного самолета United Airlines привлек внимание к корпоративной культуре компании. Как и во многих других авиакомпаниях, ее сотрудники строго следуют инструкциям. Отчасти из-за этого United не удалось избежать конфликта и последующего скандала читать на WSJ.com

Стремление PricewaterhouseCoopers нанимать молодых сотрудников вышло ей боком. В коллективном иске против компании двое истцов, которым около 50 лет, утверждают, что их не приняли на работу по причине их возраста читать на WSJ.com

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