Акционеры «Русагро» одобрили выплату дивидендов в объеме 6,62 млрд рублей

Акционеры «Русагро» на общем собрании одобрили выплату 6,62 млрд руб. дивидендов по итогам 2016 г., что составляет 48% чистого дохода компании за прошлый год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Лондонской бирже.

Компания уже выплатила 2 млрд руб. дивидендов за первую половину 2016 г. Таким образом, по итогам второй половины года будет выплачено 4,62 млрд руб. (171,75 руб. на акцию и 34,35 руб. на депозитарную расписку).

По итогам 2016 г. чистая прибыль «Русагро» по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 13,68 млрд руб., а выручка выросла на 16,3% до 84,26 млрд руб.

Для сравнения: дивиденды «Русагро» за первое полугодие 2015 г. составили 1,8 млрд руб., в целом за 2015 г. – 7,1 млрд руб.

Основной пакет акций «Русагро» (75%) принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, 1,8% находится в собственности группы (казначейские акции), еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.

Группа компаний «Русагро» (холдинговая компания – RosAgro Plc.) объединяет девять сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании, развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Свиноводческий комплекс на Дальнем Востоке будет производить охлажденную свинину. Компания рассчитывает получить разрешение на ее поставки в Китай.