Руководство «Трансконтейнера» рекомендует направить на дивиденды-2016 не более 25% прибыли

Менеджмент ПАО «Трансконтейнер» намерен предложить направить на выплату дивидендов за 2016 г. не более 25% чистой прибыли, сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Баскаков.

«Напряженная инвестпрограмма, закупаем вагоны, контейнеры, обновляем погрузо-разгрузочные механизмы. Поэтому, конечно, дивиденды мы (менеджмент), наверное, будем предлагать, как по нашей дивидендной политике, не больше 25%. Потому что большая инвестиционная программа, и занимать пока не хочется», – сказал он.

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по РСБУ по итогам 2016 г. выросла на 42,2% и составила 2,6 млрд руб. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено около 650 млн руб.