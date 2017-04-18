Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 18 апреля 2017 года

Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести досрочные всеобщие выборы 8 июня. Если она победит на них, это улучшит ее позицию в переговорах с ЕС по Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Хоть надежды на улучшение отношений Москвы и Вашингтона в связи с избранием Дональда Трампа не оправдываются, но многие американские консерваторы по-прежнему видят в России союзника в таких социальных вопросах, как борьба с однополыми браками читать на FT.com

Позиция США по ядерной программе Северной Кореи приводит к тому, что в Китае постепенно начинают видеть в ядерных тестах и запусках баллистических ракет Пхеньяна угрозу собственной безопасности. Контролируемые государством китайские СМИ все больше говорят о необходимости «денуклеаризации» Северной Кореи читать на FT.com

Международные наблюдатели сомневаются в справедливости исхода конституционного референдума в Турции из-за ряда нарушений и изменения правил подсчета голосов в последнюю минуту. Но Дональд Трамп первым из западных лидеров поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в референдуме читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Над приближающимися президентскими выборами во Франции нависает тень Шарля де Голля. Вслед за неудачами основных партий, правивших страной несколько десятилетий, может начаться новая беспорядочная политическая эпоха. На этом фоне все кандидаты — от левых до правых — пытаются в чем-то подражать де Голлю в надежде привлечь избирателей, пишет шеф парижского бюро FT Анна-Сильвен Шасани читать на FT.com

Экономика

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью FT признал, что налоговые реформы задержатся по времени из-за проблем с реформой здравоохранения. Также он попытался развеять страхи, что администрация Дональда Трампа будет вести валютные войны из-за укрепления доллара читать на FT.com читать на FT.com

Если японский парламент одобрит двух новых кандидатов в совет управляющих Банка Японии, то получится, что всех девятерых его членов выбрал премьер-министр Синдзо Абэ. Он является сторонником агрессивного денежного стимулирования читать на FT.com

Сильный рост ВВП Китая в I квартале подчеркивает, как сильно экономика страны зависит от государственных инфраструктурных инвестиций читать на WSJ.com

Несмотря на сильный рост ВВП Китая местные производители обеспокоены по поводу перспектив мировой экономики и избытка мощностей. Поэтому они не намерены нанимать много новых сотрудников читать на FT.com

Индустрия

Клаус Кляйнфельд ушел с поста гендиректора и председателя совета директоров Arconic, созданной в результате разделения алюминиевого гиганта Alcoa. Это произошло из-за письма Кляйнфельда с угрозами в адрес представителя инвестора-активиста Elliott Management. Этот хедж-фонд несколько месяцев настаивал на его уходе читать на WSJ.com читать на FT.com

Обладая крупным месторождением рубинов, компания Gemfields пытается повысить спрос на эти драгоценные камни, которые встречаются реже алмазов читать на WSJ.com

Автомобили

Tesla может столкнуться с забастовкой в Германии. Ее угрожает провести влиятельный профсоюз, в который входят сотрудники недавно приобретенного ею подразделения Grohmann Engineering читать на WSJ.com

На долю китайских автопроизводителей пришелся всего 1% отзывов автомобилей в Китае в 2016 г., хотя они занимают 41% рынка. Впрочем, специалисты связывают это не с резким улучшением качества китайских автомобилей, а с попытками компаний избегать публичных отзывов читать на FT.com

Энергоресурсы

Производители нефти и газа в Северном море все активнее используют дронов и других роботов для сокращения расходов читать на FT.com

Финансы

Акции 10 крупных компаний оказывают необычайно большое влияние на индекс S&P 500 в 2017 г., что свидетельствует о наличии стадного инстинкта у инвесторов читать на WSJ.com

Прибыль Bank of America в I квартале выросла на 40% до $4,86 млрд. Банк извлекает больше выгоды из повышения процентных ставок в США, чем его конкуренты читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль Goldman Sachs в I квартале резко выросла, но его трейдинговая выручка оказалась хуже прогнозов аналитиков. Поэтому акции банка перед открытием основной торговой сессии подешевели примерно на 3% читать на WSJ.com читать на FT.com

Пользователи биткоинов столкнулись с рядом проблем в последние дни. Крупнейшая биржа биткоинов Bitfinex не позволяла им снять или разместить средства, кроме как в других виртуальных валютах, а технический сбой на другой бирже вызвал падение стоимости биткоина читать на WSJ.com

В скором времени правительство Великобритании должно продать оставшиеся у него почти 2% акций Lloyds Banking Group. Таким образом, банк снова станет полностью частным спустя девять лет после того, как из-за финансового кризиса ему потребовалась крупная государственная помощь читать на FT.com

Американский страховщик Fidelity & Guaranty Life отказался от сделки с китайской Anbang, которая более года назад договорилась приобрести его за $1,6 млрд читать на WSJ.com

Технологии

Google на прошлой неделе заплатила $29,1 млн за участок земли в Неваде, чтобы потом построить там дата-центр. Неподалеку от этого участка находится гигантский завод аккумуляторов Tesla читать на WSJ.com

Facebook потребовалось два часа на то, чтобы убрать со своего сайта видеозапись убийства пожилого человека в Кливленде, выложенную преступником. Компания признала, что должна лучше бороться с размещением подобного контента читать на WSJ.com читать на FT.com

Страховка от кибератак становится необходимой вещью для производителей на фоне роста автоматизации заводов. Этот рынок еще не велик, но расходы производителей на такую страховку быстро растут читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Тайваньская Foxconn процветает благодаря сборке iPhone для Apple. Но теперь компания хочет иметь собственные сильные бренды. Начать Foxconn намерена с продвижения на китайском рынке новых телевизоров под брендом Sharp, который теперь принадлежит ей. Сейчас рыночная доля телевизоров Sharp в мире составляет 2%, а в Китае – еще меньше читать на WSJ.com

Go-Jek, индонезийский сервис по вызову мотоциклов и конкурент Uber, ведет с инвесторами переговоры о привлечении $1 млрд читать на WSJ.com

Стартап Theranos согласился не заниматься анализами крови в течение двух лет, чтобы смягчить наказание медицинских регуляторов. Но в отношении Theranos все еще ведутся расследования о том, не вводил ли он в заблуждение инвесторов, и ему предстоит иметь дело с исками и обвинениями некоторых инвесторов и пациентов читать на WSJ.com

Американская Post Holdings приобретет за $1,76 млрд известного британского производителя хлопьев Weetabix. До этого бренд пять лет принадлежал китайской Bright Food, но так и не стал популярным в Китае читать на WSJ.com читать на FT.com

Спорт

Новый гендиректор Formula 1 Чейз Кэри раскритиковал своего предшественника Берни Экклстоуна за слова о том, что страны - хозяйки этапов переплачивают гоночной серии. По словам Кэри, проблема в другом - Экклстоун не прилагал достаточно усилий, чтобы помочь организаторам этапов получать прибыль читать на FT.com

Недвижимость

Главная причина закрытия торговых центров — не конкуренция с онлайн-ритейлерами, как принято считать, а появление новых торговых центров, показало исследование Wells Fargo Securities. Многие из старых торговых центров затем перестраивают в другую коммерческую или жилую недвижимость читать на WSJ.com

Менеджмент

Уже почти 60% компаний из индекса S&P 500 дали инвесторам право выставлять на голосование кандидатов в совет директоров, что позволяет акционерам сильнее влиять на их стратегию. Хотя еще в 2014 г. таких компаний было только около 1%. Но некоторые крупные компании, включая IBM, противостоят этим требованиям читать на WSJ.com

Офисные сотрудники дают оснащенным искусственным разумом программам женские имена. По словам менеджеров, это помогает сотрудникам привыкнуть и лучше относиться к этим роботам читать на FT.com

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