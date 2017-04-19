Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 апреля 2017 года

Политика

Премьер-министр Тереза Мэй настаивает, что досрочные выборы усилят позицию страны в переговорах по Brexit в случае победы ее Консервативной партии. Этот вопрос должен стать главным во время выборов читать на WSJ.com читать на FT.com

Военно-морские силы США подтвердили, что не отправляли авианосец к Северной Корее. Президент США Дональд Трампа и его советники утверждали обратное на фоне роста напряженности в отношениях с Пхеньяном читать на WSJ.com

Главная оппозиционная партия Турции требует отменить результат конституционного референдума, увеличившего власть президента Реджепа Тайипа Эрдогана читать на WSJ.com

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже через несколько дней, и, возможно, в реальность воплотится ночной кошмар инвесторов — противостояние крайне правой Марин Ле Пен и крайне левого Жана-Люка Меланшона во втором туре. Поэтому инвесторы начали продавать французские акции и облигации, страхуясь от возможного падения курса евро читать на WSJ.com

Во время предыдущих президентских выборов во Франции жители неблагополучных пригородов, или 7% населения страны, голосовали в основном за Франсуа Олланда. Но теперь они разочарованы в социалистах, и их голоса могут повлиять на исход нынешних непредсказуемых выборов читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ, направленный на поддержку национальных производителей и изменение системы выдачи виз квалифицированным иностранным работникам читать на FT.com

Введенные Китаем меры контроля за движением капитала негативно отражаются на иностранных инвестициях. Инвесторы обеспокоены, что не смогут затем вывести деньги из страны читать на FT.com

Экономика Северной Кореи хоть и страдает из-за международных санкций, но есть признаки роста благосостояния, говорят посетившие страну иностранцы читать на FT.com

Чили грозит техническая рецессия из-за длившейся 43 дня забастовки на гигантском медном руднике. Ухудшение экономики может повлиять на результаты всеобщих выборов в ноябре читать на FT.com

Индустрия

Arconic необходимо быстро найти нового гендиректора после неожиданного ухода Клауса Кляйнфельда. В мае акционеры выберут новых членов совета директоров, которые уже и будут должны определить нового руководителя. Инвестор-активист Elliott Management предлагает кандидатуру Ларри Лоусона, который занимал различные высокие посты в Lockheed Martin и руководил Spirit Aerosystems Holdings читать на WSJ.com

Производитель красок Akzo Nobel представил план по разделению бизнеса, чтобы защититься от поглощения конкурентом PPG Indusries. Также компания планирует выплатить акционерам специальные дивиденды в размере $1 млрд в ноябре читать на WSJ.com читать на FT.com

Цены на железную руду во вторник снизились почти на 5% до минимального уровня почти за полгода из-за падения цен на сталь в Китае и беспокойства по поводу избытка предложения читать на FT.com

Автомобили

Результаты Volkswagen в I квартале превзошли ожидания. Операционная прибыль концерна за год выросла на 29% до 4,4 млрд евро благодаря высоким продажам и сокращению расходов читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Австралия думает о строительстве газопровода через всю страну, чтобы бороться с нехваткой газа на густонаселенном восточном побережье страны. Премьер-министр Малкольм Тернбулл обсудил эту проблему с крупными экспортерами СПГ — Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Santos читать на WSJ.com

Финансы

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд во вторник впервые предупредил, что правительство может продать долю в Royal Bank of Scotland себе в убыток. Правительство вынуждено было спасти банк во время финансового кризиса, но сейчас его акции в два с лишним раза дешевле цены, по которой оно их приобрело читать на FT.com

Morgan Stanley последним из крупнейших банков США отчитался о росте прибыли в I квартале читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock отчитался о росте прибыли и выручки в I квартале. Размер активов под его его управлением вырос еще на 14% до $5,42 трлн читать на WSJ.com

С тех пор как банковский регулятор Китая в конце февраля возглавил Гуо Шуцин, ведомство стало активно выпускать директивы, направленные на контроль рисков в отрасли. Местные СМИ назвали это «регуляторной бурей» читать на FT.com

Некоторые акционеры компании Good Technology подали в суд на JPMorgan Chase, обвиняя банк в мошенничестве и конфликте интересов. JPMorgan Chase консультировал компанию по поводу ее продажи Blackberry за $425 млн в 2015 г. Акционеры считают такую цену заниженной читать на FT.com

Технологии

Марк Цукерберг объявил на конференции разработчиков приложений F8, что Facebook сделает инструменты дополненной реальности доступными для третьих сторон, чтобы они могли создавать маски, фильтры и другие эффекты читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Baidu сделает открытыми свои технологии по разработке самоуправляемых автомобилей. Она надеется, что это поможет ей догнать конкурентов, и ведет переговоры об использовании с несколькими китайскими, американскими и немецкими автопроизводителями. Об этом в интервью WSJ рассказал президент Baidu Ци Лу читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль IBM в I квартале сократилась на 13%, а выручка снизилась уже 20-й квартал подряд, пока компания пытается трансформировать свой бизнес читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Голливуд становится все более зависимым от китайских инвесторов и доходов от проката на китайском рынке. Но у этого есть оборотная сторона. Китай стремится сам стать мощной кинодержавой и перенять знания в этом бизнесе у Голливуда. Кроме того, американским студиям приходиться учитывать китайскую цензуру читать на WSJ.com

Миллиардер и основатель Dalian Wanda Ван Цзяньлинь в интервью FT подтвердил, что покупка американской Dick Clark Productions за $1 млрд сорвалась из-за китайских мер контроля за движением капитала. По его словам, теперь Wanda сосредоточится прежде всего на инвестициях в Китае читать на FT.com

Потребительский рынок

FIFA трудно найти новых коммерческих партнеров на время чемпионата мира по футболу в России в 2018 г. Международные и российские компании обеспокоены по поводу стоимости соглашений и репутационных рисков, связанных как с Россией, так и с самой FIFA, пострадавшей от коррупционного скандала читать на FT.com

Российский сельскохозяйственный сектор процветает на фоне санкций и ослабления рубля. Он стал уже вторым по величине экспорта сектором экономики страны читать на FT.com

Hard Rock International, контролируемая индейским племенем семинолов, планирует обновить и заново открыть в следующем году казино Trump Taj Mahal, когда-то принадлежавшее Трампу, но уже под названием Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City читать на FT.com

Стартап Theranos договорился об урегулировании обвинений властей Аризоны. Для этого Theranos потратит $4,65 млн на выплату компенсаций более чем 175 000 жителей штата, которым он делал анализы крови. Большая часть выручки стартапа приходилась на Аризону читать на WSJ.com

Менеджмент

Компании не хотят терять лучших сотрудников. Но как показало недавнее исследование, если отпускать их на престижную работу, это может повысить статус компании. Это, в свою очередь, поможет привлекать новых талантливых сотрудников читать на WSJ.com

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