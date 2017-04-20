Топ-менеджер ОАО «РЖД» уволен по требованию Генпрокуратуры – «Коммерсантъ»

ОАО РЖД по требованию Генпрокуратуры уволило Павла Потапова с должности директора департамента корпоративного имущества, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В Генпрокуратуре посчитали, что Потапов нарушил антикоррупционное законодательство, не согласовав свой переход в госкомпанию с поста заместителя главы Росимущества.

Потапов пытается оспорить увольнение в суде. Он подал иски в Тверской и Мещанский райсуды Москвы. В ОАО «РЖД» отказались комментировать ситуацию, в Генпрокуратуре не располагают информацией об иске, связаться с Потаповым изданию не удалось.

Трудовой договор с Потаповым был заключен 5 декабря 2016 г., до этого он восемь лет проработал заместителем руководителя Росимущества, курируя земельные отношения. В представлении Генпрокуратура ссылалась на требования ст. 64 Трудового кодекса РФ, по которой бывшие чиновники в течение двух лет после увольнения могут трудоустраиваться в госкомпании только с согласия ведомственной комиссии по этике.

Потапов настаивает на том, что в его должностные обязанности в Росимуществе не входило управление какой-либо конкретной организацией, в том числе ОАО «РЖД». Источник «Коммерсанта», близкий к РЖД, считает, что Павел Потапов «стал жертвой внутренней борьбы в монополии», подчеркнув, что обычно аналогичные нарушения регулируются «на уровне самой компании».