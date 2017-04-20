Роспотребнадзор забраковал 324 тонн продуктов с начала 2017 года

Роспотребнадзор забраковал 324 т пищевых продуктов за I квартал 2017 г., сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства уточняется, что с начала 2017 г. было проверено более 11 000 производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Забраковано более 15 000 партий пищевой продукции общим объемом более 324 т, говорится в сообщении.

Роспотребнадзор составил более 13 000 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму свыше 164 млн руб.