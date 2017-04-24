Роспотребнадзор изъял 124 тонны запрещенной продукции в 2016 году

Роспотребнадзор в 2016 г. изъял из оборота 124,2 т продукции, запрещенной к ввозу в Россию, сообщило ведомство.

Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 г. (49,6 т), уточнил Роспотребнадзор. «За истекший период 2017 г. ведомство выявило 3,8 т запрещенной продукции», – говорится в сообщении.

Основную часть продукции за период с августа 2014 г. составляют фрукты – 149 т, овощи – 26,5 т, молоко и молочная продукция – 4 т, мясо и мясная продукция – 2 т.