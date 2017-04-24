Правительство утвердило перечень водных биоресурсов для добычи

Правительство утвердило перечень водных биологических ресурсов в определенных районах добычи, в отношении которых предоставляются права на вылов, а также выделена квота на инвестиционные цели. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В перечень входит 16 позиций: водные биологические ресурсы Северного рыбохозяйственного бассейна (треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихоокеанская сельдь, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус, навага, черный и белокорый палтусы, пять видов крабов), говорится в пояснительной записке к документу.

В отношении пяти видов крабов в обоих районах добычи данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Квоты на инвестцели выделяются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым принадлежат по праву собственности или на основании договора аренды построенные на российских верфях суда рыбопромыслового флота, а также построенные на территории РФ предприятия, предназначенные для производства рыбной продукции. При этом такие квоты выделяются на определенные виды водных биоресурсов, перечень которых утверждается правительством России.