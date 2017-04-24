«Роснефть» готовит размещение облигаций на 30 млрд рублей – «Интерфакс»

«Роснефть» 26 апреля с 11.00 до 16.00 мск проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-04 объемом 30 млрд руб. Это «Интерфаксу» сообщил источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона – 8,65–8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 лет на уровне 8,84–8,99% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Номинал облигаций – 1000 руб., сообщает агентство.

Организатором размещения выступает Газпромбанк, соорганизаторами – «ВТБ капитал», БК «Регион», Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению – подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

В прошлый раз «Роснефть» выходила на долговой российский рынок в декабре 2016 г. Тогда за месяц компания разместила три выпуска облигаций. В начале декабря компания разместила биржевые облигации серии 001P-01 сразу на 600 млрд руб. Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой. Второй выпуск бондов серии 001Р-02 объемом 30 млрд руб. компания разместила 23 декабря. Третий выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 20 млрд руб. компания разместила 29 декабря.

Сейчас в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд руб. и 29 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 750 млрд руб.