Катар разрешил России ввоз животноводческой продукции

Катар подписал семь сертификатов на ввоз животноводческой продукции из России, сообщила ТАСС замдиректора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития Наиля Черникова.

«Наши коллеги из Минсельхоза, Россельхознадзора вчера подписали семь сертификатов на поставку животноводческой продукции сюда, в Катар. Мы с 2014 г. согласовывали, вчера выдержали настоящий бой и подписали семь сертификатов с катарской стороны», - сказала она.

С российской стороны документ будет подписан уже в Москве, сообщил замдиректора департамента международного сотрудничества Минсельхоза Максим Маркович. Он затруднился назвать ТАСС объем экспорта, так как он будет зависеть от желания компаний и условий на рынке. Маркович пояснил, что сертификаты подписаны на ввоз мяса баранины, козлятины, мясное сырье, консервы, колбасы, мясо птицы, пищевое яйцо, яичный порошок и другие продукты.

"Мы по возвращению в Москву по просьбе катарской стороны должны выслать им дополнительные документы и реестр предприятий, которые потенциально будут экспортировать эту продукцию. После этого катарская сторона посмотрит эти документы и примет решение: должны ли они проводить аудит этих предприятий. Но я думаю, в этом году поставки могут начаться", - сказал он.