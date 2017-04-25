Чистая прибыль «Почты России» выросла на 10% за 2016 год

Чистая прибыль «Почты России» по итогам 2016 г. составила 1,734 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщил журналистам гендиректор компании Дмитрий Страшнов.

Выручка «Почты» от операционной деятельности в 2016 г. увеличилась на 10,7% и достигла 164,8 млрд руб.

Предприятие долгие годы было убыточным, фактически впервые «Почта России» получила реальную чистую прибыль в 2014 г. – тогда показатель составил 1,2 млрд руб.

Показатель EBITDA «Почты России» вырос за 2016 г. на 16,5% до 9,33 млрд руб. Выручка от почтового бизнеса выросла на 9% – с 69,9 млрд руб. в 2015 г. до 76 млрд руб. в 2016 г., выручка от посылочного бизнеса возросла на 36,1% – с 29,8 млрд до 40,6 млрд руб.