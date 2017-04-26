В Россию приостановлен ввоз алкоголя производителя из Черногории

Роспотребнадзор сообщил, что с 26 апреля запретил ввоз в Россию алкогольную продукцию производства «13.jul Plantazе» из Черногории. Об этом уведомлены Федеральная таможенная служба России и уполномоченные службы стран Евразийского экономического союза.

В 2017 г. Роспотребнадзор выявил 24 партии алкогольной продукции этого производителя, не соответствующие по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства. В напитках выявлены пестициды, пластификаторы и посторонние включения.

Эти партии были изъяты из оборота, а материалы о нарушениях переданы в суд. «13.jul Plantazе» получил предостережения со стороны Роспотребнадзора, но, несмотря на это, до сих пор не отчитался об устранении нарушений. Решение о приостановке импорта его продукции принято с учетом этих обстоятельств.