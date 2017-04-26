«Русская аквакультура» увеличила выручку почти в три раза

Выручка компании ПАО «Русская аквакультура» по итогам 2016 г. увеличилась почти в три раза — с 864,8 млн руб. до 2,48 млрд руб., следует из ее финансового отчета. Совокупная чистая прибыль группы составила 3,8 млрд руб., тогда как позапрошлый год она завершила с чистым убытком в 1,34 млрд руб. По итогам 2016 г. компания реализовала в общей сложности 5,3 млн т продукции, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В прошлом году «Русская аквакультура» вырастила более 10 000 т биомассы атлантического лосося и более 1400 т. радужной форели.

«Русская аквакультура» – крупнейший в России производитель озерной форели и атлантического лосося. Основной акционер компании — брат губернатора Московской области Максим Воробьев, которому принадлежит 47,9% акций. Помимо Воробьева акциями компании владеет Михаил Кенин, совладелец «Самолет девелопмента». Еще 23,4% – у УК «Свиньин и партнеры». Эта компания в прошлом году купила 14,6% акций у зятя Геннадия Тимченко Глеба Франка.