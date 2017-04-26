«Аэрофлот» не получал директиву правительства о дивидендах, но готов к 50%

«Аэрофлот» не получал директиву правительства о размере дивидендов по итогам 2016 г., заявил гендиректор компании Виталий Савельев журналистам в кулуарах выставки SkyService-2017. «Такой директивы пока нет, мы ее ожидаем», - сказал он.

«Мы исходим из того, что менеджмент компании считает возможным для себя в этом году заплатить 50% (от чистой прибыли) дивидендов, у нас есть такая возможность. Какое решение примет правительство - это вопрос к нему, мы абсолютно готовы», - добавил Савельев. Он подтвердил, что совет директоров «Аэрофлота» планирует утвердить рекомендацию годовому собранию акционеров по выплате дивидендов в мае.

В марте замгендиректора компании по коммерции и финансам Шамиль Курмашов говорил, что «Аэрофлот» готов направить на дивиденды более 50% от чистой прибыли за 2016 г. при соответствующей директиве. По итогам 2016 г. «Аэрофлот» получил рекордную чистую прибыль - 38,8 млрд руб. (против убытка в 6,5 млрд руб. в 2015 г.). Если будет решение о 50%-ных дивидендах, инвесторам могут достаться рекордные за всю историю компании 19,4 млрд руб., из них на долю государства придется 9,9 млрд руб.