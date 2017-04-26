Квартальная прибыль «Интер РАО» по РСБУ упала в 61,5 раза

В I квартале 2017 г. чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по РСБУ упала в годовом измерении в 61,5 раза до 15,5 млн руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Квартальная выручка компании снизилась на 10,3% до 8,559 млрд руб. В частности, выручка от экспорта электроэнергии уменьшилась на 26% до 5,499 млрд руб., а от продажи на внутреннем рынке - выросла на 33% до 2,796 млрд руб.

Убыток компании от продаж составил 581,6 млн руб. против соответствующей прибыли в размере 1,1 млрд руб. в i квартале 2016 г. Валовая прибыль снизилась в 2,2 раза, составив 1,345 млрд руб.