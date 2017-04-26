«Мечел» впервые с 2011 года получил чистую прибыль по МФСО

Чистая прибыль «Мечела» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 г. составила 7,12 млрд руб. против убытка в размере 115,16 млрд руб. годом ранее, следует из годового отчета компании.

Выручка за отчетный период выросла на 9%, составив 276 млрд руб., показатель EBITDA - на 45% до 66,16 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 24% против 18% годом ранее. Операционная прибыль «Мечела» по итогам прошлого года показала рост на 76% и составила 42,69 млрд руб.

«Год начался динамичным ростом цен на сталь, затем произошло восстановление рынка угля, которое к концу лета стало больше похоже на стремительный взлет. К декабрю цены на уголь приблизились к историческим максимумам. В результате при стабильных объемах производства и реализации группа по итогам года показала улучшение всех финансовых показателей. Отдельно следует отметить, что группа впервые с 2011 г. получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров "Мечела", 7,1 млрд руб.», - цитирует пресс-служба слова гендиректора «Мечела» Олега Коржова.

Он также отметил, что важным событием стало заключение соглашений о реструктуризации долга с государственными банками-кредиторами, на которые приходится 71% долгового портфеля компании. Так, по условиям реструктуризации срок начала погашения основного долга был перенесен на 2020 г. с его последующей амортизацией до апреля 2022 г. Кроме того, новые соглашения предусматривают частичную капитализацию процентов, что сокращает объем текущих платежей по обслуживанию долга, добавил Олег Коржов.

Чистый убыток «Мечела» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2016 г. сократился в 4,1 раза по сравнению с 2015 г. и составил 7,873 млрд руб., а выручка выросла в 2,2 раза до 12,612 млрд руб.

«Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий - это производители угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве и на Украине. Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 55,04% компании.