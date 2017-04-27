Правительство выделит 80 млрд рублей на поддержку промышленности в этом году

Правительство выделит более 80 млрд руб. на поддержку промышленности в текущем году, заявил на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«На поддержку промышленного производства – у нас промышленное производство показывает рост, что важно. Неплохие темпы показали обрабатывающие отрасли. Для того чтобы они развивались и дальше, выделяется более 80 млрд руб.», – сказал Медведев.

По его словам, средства пойдут на поддержку машиностроения, легкой промышленности и ряда других обрабатывающих отраслей. Кроме того, деньги предназначены, как отметил глава правительства, на обеспечение предприятий доступными кредитами, на замещение импорта и создание современных производств в России.

Медведев также сообщил, что 2,5 млрд будут распределены между регионами на строительство и ремонт дорог в семи регионах. «Это Бурятия, Тува, Калининградская, Ростовская, Костромская, Рязанская, Ярославская области», – сообщил глава правительства.

Он также отметил, что более 5 млрд руб. выделяется на формирование комфортной городской среды.