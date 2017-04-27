Итальянская компания инвестирует 150 млн рублей в выращивание чеснока на Ставрополье

Итальянская компания «Вестер» инвестирует порядка 120-150 млн руб. в выращивание чеснока в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах II Всероссийского форума продовольственной безопасности почетный генконсул Италии в СКФО и ЮФО Пьерпаоло Лодиджиани.

«Интересный проект в Ставропольском крае. Сегодня, например, здесь чеснока 17 га на весь край, нам в течение года нужно 300 га, чтобы можно было обеспечить весь край и отправлять чеснок за его пределы. Мы определили, что нужно для этого сделать: есть проект, по которому мы будем добиваться определенных преференций, будут инвестирования по семеноводству - порядка 120-150 млн руб. без учета техники, орошения и т. д. С сентября будем сажать, поэтому в следующем июне будет первый урожай», - пояснил Лодиджиани.