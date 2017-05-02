Добыча нефти в России выросла на 0,8%, газа – на 7,7% за 4 месяца 2017 года

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе – апреле 2017 г. вырос на 0,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составил 181,166 млн т (11,066 млн барр./сутки). Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК».

При этом следует учитывать, что в феврале 2017 г. на один день меньше, чем в феврале 2016 г.

В апреле 2017 г. в России добыто 45,002 млн т нефти, среднесуточная добыча достигла 10,995 млн баррелей. По сравнению с апрелем 2016 г. добыча прошлого месяца выросла на 1,6%.

В то же время по сравнению с добычей в октябре 2016 г. (47,494 млн т, 11,230 млн барр./сутки) показатель марта-2017 демонстрирует снижение на 5,2%. Именно октябрь 2016 г. был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Объем добычи газа в России в январе – апреле 2017 г. вырос на 7,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 г. и составил 236,437 млрд куб. м, следует из данных оперативной сводки ГП «ЦДУ ТЭК». В апреле в России было произведено 54,171 млрд куб. м газа (рост на 8,7% относительно апреля прошлого года).