Mail.ru приобрела сервис по доставке еды ZakaZaka за $20 млн

Mail.ru Group подписала соглашение о приобретении оставшихся 90% акций сервиса по доставке еды ZakaZaka. Сделка, подписанная 28 апреля, будет закрыта в ближайшее время, говорится в сообщении Mail.ru.

В ноябре прошлого года Mail.ru получила миноритарную долю в ZakaZaka в рамках приобретения Delivery Club, а в марте 2017 г. компания увеличила долю до 9,91%. Теперь Mail.ru Group приобретет оставшиеся 90,09%. Полная стоимость приобретения 90,09% составляет $18 млн денежными средствами, полная стоимость ZakaZaka – $20 млн.

«Приобретение Delivery Club в ноябре 2016 г. было успешным, и мы стремимся укрепить наши лидирующие позиции на рынке», – цитирует пресс-служба слова генерального директора Mail.ru в России Бориса Добродеева. По его словам, около 50% заказов Delivery Club приходится на Москву и Санкт-Петербург; вторая половина – на остальные города России. У ZakaZaka 72% заказов за пределами Москвы и Петербурга. «Таким образом, приобретение значительно увеличит охват нашего бизнеса доставки еды», – считает Добродеев.

ZakaZaka – второй по величине игрок на российском рынке доставки еды. В настоящее время у сервиса около 2600 ресторанов-партнеров.