Число сделок M&A упало до минимума с 1998 года – Dealogic

Число мировых сделок слияния и поглощения (M&A) с участием публичных компаний с начала года по 28 апреля упало на 20% до 793 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Dialogic. Это минимум с 1998 г.

Спад наблюдается, несмотря на рост рынков акций и облигаций, который ранее способствовал активному росту числа сделок M&A. К настороженности потенциальных покупателей привела политическая и экономическая неопределенность, в частности пересмотр системы налогообложения в США и выход Великобритании из Евросоюза, отмечает WSJ.

С начала года в ходе сделок M&A покупатели в среднем платили 12,8x EBITDA по сравнению с 12,1х EBITDA за аналогичный период годом ранее. Это максимальный показатель с 1997 г. Стоимость сделок M&A с начала года выросла на 13,9% до $479,8 млрд.