Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 мая 2017 года

Политика

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель во вторник вряд ли позволит сторонам преодолеть широкие геополитические разногласия читать на FT.com

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен пытается привлечь на свою сторону крайне левых избирателей. Согласно опросам, она продолжает сильно отставать от Эммануэля Макрона перед вторым туром президентских выборов во Франции читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о созыве специальной ассамблеи, чтобы изменить конституцию страны. Мадуро пытается удержать власть на фоне усиливающихся протестов читать на WSJ.com

FT описывает историю загадочного одиночки Сергея В., который подозревается в организации взрыва возле автобуса футбольного клуба Borussia Dortmund читать на FT.com

Джаред Кушнер, зять и советник Дональда Трампа, не раскрыл информацию о своей доле в стартапе Cadre, занимающемся инвестициями в недвижимость. Из-за этой доли он сейчас является партнером Goldman Sachs и таких миллиардеров, как Джордж Сорос и Питер Тиль, утверждают близкие к Cadre люди. Также Кушнер не раскрыл информацию о займах минимум на $1 млрд, связанных с его активами читать на WSJ.com

Точка зрения

Предлагаемое Дональдом Трампом снижение ставки налога на прибыль корпораций до 15% - это центральная часть его плана по стимулированию экономики. Но опыт крупнейших торговых партнеров США, которые в последние годы поступили похожим образом, вызывает сомнения в эффективности такого шага. Ведь налоги — это только один из факторов, влияющих на экономический рост, и он не всегда силен, пишет экономический обозреватель WSJ Грег Ип читать на WSJ.com

Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе попытается еще раз добиться одобрения реформы здравоохранения в конгрессе, пойдя на уступки демократам в вопросе госраходов (Трамп уже не просит немедленно финансировать строительство стены на границе с Мексикой, сокращать ассигнования Агентству по защите окружающей среды и городам-убежищам). Но Белый дом рискует потерпеть неудачу на обоих фронтах читать на WSJ.com

Греция договорилась с международными кредиторами по поводу мер жесткой экономии и реформ, которые она должна провести ради получения финансовой помощи. Это также позволит начать переговоры по поводу снижения долговой нагрузки Греции читать на WSJ.com читать на FT.com

Соглашение Греции с международными кредиторами дает надежду на то, что страна, начавшая получать финансовую помощь в 2010 г., наконец выйдет из кризиса читать на WSJ.com

МВФ призвал Саудовскую Аравию и ее соседей изменить свою экономическую модель и прекратить предоставлять щедрые субсидии своему среднему классу читать на WSJ.com

Число слияний и поглощений с участием публичных компаний с начала года сократилось до минимума с 1998 г., согласно Dealogic. Этому способствуют экономическая и политическая неопределенность и рост фондовых рынков читать на WSJ.com

Индустрия

Совет директоров Alitalia официально попросил ввести в компании внешнее управление, которое, вероятно, приведет к ее продаже или ликвидации читать на FT.com

Хоть шестинедельная забастовка рабочих гигантского медного рудника BHP Billiton в Чили и завершилась в марте, но ее причины до сих пор не устранены. Из-за забастовки BHP и ее партнеры лишились около $1 млрд выручки, но руководитель местного подразделения BHP Даниэль Мальчук утверждает, что ее нельзя было избежать читать на FT.com

Автомобили

Высокий спрос на кроссоверы благодаря низким ценам на топливо положительно отражается на финансовых результатах европейских и американских автопроизводителей читать на FT.com

Энергоресурсы

BP смогла получить прибыль в I квартале. Результаты у нее и других крупных энергетических компаний сильно улучшились на фоне частичного восстановления цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

В августе в США произойдет первое с 1979 г. полное солнечное затмение. Оно станет проверкой для американских электросетей, так как за последние годы роль солнечной энергетики в стране значительно выросла читать на FT.com

Бизнес нефтесервисных компаний в США процветает благодаря добыче сланцевых нефти и газа. Но в других странах они продолжают испытывать проблемы из-за небольшого числа заказов на фоне низких цен на нефть читать на FT.com

Финансы

Goldman Sachs, известный по инвестбанкингу и имеющий много элитных клиентов, пытается расширить свой бизнес за счет более прозаичных операций – кредитования юридических и физических лиц читать на WSJ.com

Французская AXA без объяснения причин уволила гендиректора подконтрольной ей инвесткомпании AllianceBernstein Питера Крауса и девять из 11 членов ее совета директоров читать на WSJ.com читать на FT.com

У гендиректора Barclays Джеса Стэйли конфликт с одним из самых влиятельных клиентов банка — фондом прямых инвестиций KKR. По словам источников, дело касается бизнеса, проданного семьей жены Стэйли фонду в 2014 г. Размер сделки составил около $700 млн. Теперь KKR пытается вернуть деньги и считает, что у Стэйли был конфликт интересов читать на WSJ.com

Администрация Трампа уже на этой неделе может сменить руководителя одного из главных банковских регуляторов страны – Управления контроля денежного обращения США (OCC) читать на WSJ.com

Технологии

Samsung получила разрешение на дорожные тесты самоуправляемых автомобилей от властей Южной Кореи. Это позволит ей конкурировать в этой области с Uber, Alphabet и Apple читать на FT.com

Котировки акций Apple по окончании торгов в понедельник достигли рекордно высокого уровня. Инвесторы ждут от компании хорошего квартального отчета во вторник читать на FT.com

Ожидается, что Huawei в мае представит полноценный ноутбук. Компанию не пугает сложная ситуация и конкуренция на рынке персональных компьютеров читать на FT.com

SpaceX Илона Маска в понедельник осуществила очередной успешный запуск. Но на этот раз ее ракета впервые вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США читать на WSJ.com

Индийская IT-компания Infosys планирует нанять 10 000 американцев в ближайшие два года. Она приняла такое решение под давлением Белого дома, пытающегося создать больше рабочих мест в США читать на FT.com

Медиабизнес

Один из ключевых топ-менеджеров Fox News Билл Шайн покидает канал на фоне недавних скандалов по поводу сексуальных домогательств вокруг других представителей Fox News читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Стартап Theranos урегулировал иск хедж-фонда Partner Fund Management. Тот утверждал, что инвестировал в стартап почти $100 млн, поверив в его ложные заявления читать на WSJ.com

Председатель совета директоров Mylan Роберт Дж. Кури заработал около $100 млн в 2016 г. Это одно из самых крупных вознаграждений среди топ-менеджеров публичных компаний, несмотря на скандал вокруг Mylan по поводу резкого повышения цен на препарат EpiPen читать на WSJ.com

Гендиректор Metro Олаф Кох надеется, что разделение компании на две части позволит повысить их рыночную капитализацию. Но аналитики предупреждают, что проблемы этих подразделений не исчезнут сами собой читать на FT.com

Недвижимость

Сервисы по краткосрочному сьему жилья Airbnb и HomeAway урегулировали иск властей Сан-Франциско. Это позволит им избежать штрафов, а владельцам недвижимости будет проще ее сдавать читать на WSJ.com

Менеджмент

Технологические компании говорят о том, что в будущем благодаря прогрессу в коммуникациях люди смогут работать где угодно, а не обязательно в офисах. Но на практике технологические компании и стартапы предпочитают иметь офисы в таких местах, как Кремниевая долина, где сосредоточено много специалистов. Это подчеркивает важность физического присутствия читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.