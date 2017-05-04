Турция отменила пошлины на ввоз российской сельхозпродукции - Bloomberg

Турция с 4 мая сняла ограничения на ввоз российской пшеницы в рамках режима переработки товаров внутри таможенной территории, заявил в Стамбуле министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Министр объяснил это решение тем, что «Россия отменила эмбарго в отношении турецких контрагентов».

Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые могут беспошлинно ввозить в эту страну пшеницу, кукурузу, подсолнечный шрот, бобовые и подсолнечное масло. С этого момента пошлина для российских экспортеров кукурузы и пшеницы составила 130%, риса – 45%, шрота – 13,5%, бобовых – 9,7%, подсолнечного масла – 36%.

Режим переработки товаров внутри таможенной территории позволяет турецким компаниям закупать сырье и материалы, а также промежуточные товары без уплаты таможенных пошлин, если они предназначены для переработки внутри страны и последующего экспорта готовой продукции.

После переговоров в Сочи 3 мая президент Владимир Путин и президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщили, что договорились о снятии всех ранее введенных ограничений в торговле. Снимаются «все секторальные ограничения, связанные с конкретными отраслями, рабочей силой и сельхозпродукцией, кроме томатов», передал «Интерфакс» слова вице-премьера Аркадия Дворковича. Турция тоже снимет запреты: на российское зерно, подсолнечное масло и ряд других товаров. Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3–5 лет, отметил Дворкович. Остальные запреты будут сняты синхронно обеими сторонами в течение нескольких дней, уточнил вице-премьер. Путин объяснил, что с момента введения эмбарго ситуация с производством томатов изменилась: российские компании инвестировали в производство помидоров и им нужно время, чтобы окупить инвестиции. Поэтому турецкие помидоры в ближайшее время поставляться в Россию не будут, объяснил Путин.