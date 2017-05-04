Песков: Путин сегодня может встретиться с Миллером

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин сегодня может встретиться с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. «Возможно, президент встретится сегодня с Миллером, мы дополнительно об этом сообщим», — сказал Песков. По его словам, у президента на сегодня также запланирован ряд «рутинных закрытых совещаний».

Песков напомнил, что Путин сегодня примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче у Никольской башни Кремля. Затем он проведет совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. В частности, будет обсуждаться реализация майских указов по развитию МФЦ и расселение аварийного жилья.