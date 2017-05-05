В Перми произошел пожар на НПЗ «Лукойла»

В Перми случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Представитель краевого управления МЧС рассказал агентству, что сообщение о возгорании по ул. Промышленная поступило в 03.38 мск 5 мая. Возгорание локализовали к 8 утра, тушение продолжается.

«Пожарные выехали на вызов по третьему номеру. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находится руководство ГУ МЧС по Пермскому краю», - сказал сотрудник пресс-службы управления, не называя горящий объект.

В пресс-службе НПЗ «Интерфаксу» сообщили, что 5 мая в 3.27 мск при проведении запуска после остановочного ремонта на вакуумном блоке установки АВТ-4 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание, которое было локализовано в 6.01 мск. «Установка АВТ-4 остановлена. Остальные объекты работают в плановом режиме», - сказал представитель предприятия. Он заверил, что угрозы жителям ближайших населенных пунктов нет. О случившемся предприятие сообщило в надзорные органы.