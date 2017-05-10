Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп уволил руководителя ФБР Джеймса Коми, сославшись на то, как он проводил расследование по поводу хакерских атак на почту Хиллари Клинтон. Это вызвало беспокойство, что уход Коми повлияет на расследование ФБР относительно предполагаемых попыток России вмешаться в президентские выборы в США. Кроме того, неожиданное увольнение произошло накануне запланированной на среду встречи Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме читать на WSJ.com читать на FT.com

Белый дом был недоволен тем, что теперь уже бывший руководитель ФБР Джеймс Коми часто появлялся на телевидении и говорил там о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, говорят помощники Трампа читать на WSJ.com

США предупредили Францию перед президентскими выборами в стране на прошлой неделе о попытках российских хакеров повлиять на их ход, заявил во вторник руководить Агентства национальной безопасности США Майкл Роджерс читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп одобрил планы вооружать курдов, сражающихся в Сирии с «Исламским государством» (запрещено в России). Это позволит начать наступление на контролируемую террористами Ракку. Но вооружение курдов не нравится Турции читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Центробанки были крупнейшими покупателями гособлигаций в последние годы, но скоро они могут стать их продавцами. У инвесторов расходятся мнения по поводу того, как это повлияет на мировые рынки. ЕЦБ и ФРС США уже принадлежат активы на $8,9 трлн читать на WSJ.com

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует ускорение экономики стран Восточной Европы и бывших советских республик в 2017 г. на фоне стабилизации цен на нефть и сырье читать на FT.com

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон хочет реформировать экономику страны, и его успех будет зависеть от способности снизить безработицу. Но против его предложений сделать трудовое законодательство более гибким выступают влиятельные профсоюзы читать на WSJ.com

Эммануэлю Макрону часто везло во время предвыборной гонки, и теперь он может извлечь выгоду из восстановления экономики Франции читать на FT.com

Состояние рынка труда еврозоны намного хуже, чем показывают официальные данные, свидетельствует исследование ЕЦБ. Согласно ему, до 18% людей в регионе не имеют работы или хотели бы работать больше. Это почти вдвое выше официального уровня безработицы читать на FT.com

Планы администрации Дональда Трампа по стимулированию экономики за счет снижения налогов были встречены скептично. Предлагаемая ей налоговая реформа направлена на то, чтобы устранить лазейки и возможности для налоговых вычетов читать на FT.com

Администрация Трампа утверждает, что снижение налогов для среднего класса – это центральная часть ее запланированной налоговой реформы. Но ее предложения содержат мало деталей, поэтому пока невозможно понять, как изменения отразятся на жизни людей читать на WSJ.com

Индустрия

Компания Олега Дерипаски En+, собирающаяся провести IPO в Лондоне, похожа на матрешку, так как ее активы связаны друг с другом, Россией и сырьевым рынком читать на FT.com

Hyundai Heavy Industries разделилась на четыре компании, и теперь их акции торгуются по отдельности. Их совокупная рыночная капитализация значительно превышает ту, что была у единой компании. Hyundai Heavy надеется, что так она будет более привлекательной для инвесторов на фоне избытка мощностей в судостроительном секторе читать на FT.com

Автомобили

Совет директоров Ford Motor хочет, чтобы гендиректор Марк Филдс прояснил свою стратегию перед ежегодным собранием акционеров в четверг, так как котировки акций автопроизводителя и его рыночная доля снижаются читать на WSJ.com

Годовая прибыль Toyota сократилась на 20% примерно до $16 млрд из-за укрепления иены и снижения спроса в США. Компания прогнозирует, что ее прибыль сократится еще на 18% в начавшемся финансовом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду утром немного выросли после того, как American Petroleum Institute сообщил о снижении ее запасов в США. Но аналитики ожидают, что рост цен окажется непродолжительным читать на WSJ.com

Участники нефтяного рынка с беспокойством следят за тем, снизится ли спрос на бензин в США. Но, учитывая рост цен на бензин примерно на 7% в этом году, это не должно стать большим сюрпризом читать на FT.com

Saudi Aramco десятилетиями обеспечивала благосостояние Саудовской Аравии. Поэтому жители страны опасаются, что IPO компании станет продажей «денежной коровы» читать на FT.com

Финансы

Княжество Монако создает свой первый поддерживаемый государством инвестфонд, говорят знакомые с ситуацией люди. По их словам, он будет работать в стиле фондов прямых инвестиций читать на WSJ.com

Французский страховщик AXA планирует провести IPO своего крупного американского подразделения. Сделка будет комплексной, так как в нее будут включены часть доли AXA в инвесткомпании AllianceBernstein читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший гендиректор и крупнейший акционер AIG Морис Гринберг проиграл суд правительству США по поводу условий спасения компании во время финансового кризиса. Он хотел получить $40 млрд компенсации для себя и других акционеров читать на FT.com

Новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон нанял руководить подразделением корпоративных финансов бывшего юриста из Кремниевой долины. Это свидетельствует о намерениях Клейтона смягчить правила по привлечению капитала читать на FT.com

На соревнованиях для трейдеров в последнее время доминируют не студенты престижных университетов Лиги Плюща, как Гарвард или Йель, а учащиеся государственного колледжа имени Баруха в Нью-Йорке читать на WSJ.com

Технологии

Рыночная капитализация Apple во вторник превысила $800 млрд, чего ранее не удавалось ни одной американской компании. С начала года котировки ее акций выросли примерно на треть читать на WSJ.com читать на FT.com

Amazon во вторник представила новый спикер Echo. Он оснащен экраном и способен совершать видеозвонки. Таким образом, Amazon продолжает на шаг опережать конкурентов на рынке устройств для умного дома читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупные технологические компании могут столкнуться с новыми правилами в ЕС, так как Еврокомиссия хочет не допустить того, чтобы они навязывали малому бизнесу несправедливые условия пользования своими услугами читать на WSJ.com

Медиабизнес

На фоне падения рейтингов и числа подписчиков спортивный канал ESPN, принадлежащий Walt Disney, планирует запустить онлайн-видеосервис, который будет сосредоточен на определенных видах спорта, командах и регионах. Выручка Disney в последнем квартале выросла на 3% читать на WSJ.com читать на FT.com

У китайского стартапа Jinri Toutiao, позволяющего персонализировать ленту новостей с помощью искусственного интеллекта, около 600 млн пользователей, и он оценивается в $11 млрд. Но некоторые инвесторы не уверены в его долгосрочном росте читать на FT.com

Потребительский рынок

Новый гендиректор Coca-Cola Джеймс Куинси хочет изменить осторожную корпоративную культуру компании, чтобы ее сотрудники готовы были идти на риск и не боялись ошибок, на фоне непростой ситуации на рынке газированных напитков. Также Куинси планирует увеличить инвестиции в стартапы и покупку других брендов читать на WSJ.com читать на FT.com

Джек Ма хочет, чтобы более 1 млн небольших предприятий в США стали использовать платформу Alibaba в ближайшие годы и с ее помощью экспортировали больше своих товаров в Китай читать на FT.com

Власти США хотят, чтобы Walmart заплатила $300 млн для урегулирования антикоррупционного расследования. Это намного меньше того, что хотела администрация Барака Обамы читать на WSJ.com

Цены на фундук резко выросли после интервенций турецкого правительства. Его покупки помогли частично компенсировать падение цен, отмечавшееся в последнее время читать на FT.com

Спорт

Мигел Мадуру был уволен с должности председателя комитета по управлению и надзору FIFA отчасти из-за его роли в том, чтобы Виталий Мутко, который руководит подготовкой к чемпионату мира 2018 г., не был допущен до выборов в совет FIFA. Комитет борется с вмешательством политики в футбол, и его решение было связано с тем, что Мутко является членом российского правительства. Также уволены два эксперта FIFA по этике; они уже назвали эти действия концом попыток организации реформироваться после коррупционного скандала читать на FT.com

Менеджмент

Компании начинают оценивать работу сотрудников гораздо чаще, чем раз в год. Для этого у них теперь есть целый ряд инструментов, включая специальные приложения. Но не всем сотрудникам это нравится читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.