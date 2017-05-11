Минобороны требует взыскать с «дочки» АФК «Система» почти 5 млрд рублей

Минобороны России подало иск против «дочки» АФК «Система» – частного оборонного концерна РТИ – на сумму почти 4,966 млрд руб. Согласно материалам дела, опубликованным в картотеке Арбитражного суда Москвы, иск был подан 4 мая 2017 г. Причины подачи иска на сайте не раскрываются.

Как уточняет «Интерфакс», РТИ выполняет функции головного исполнителя работ по созданию информационных средств воздушно-космической обороны наземного базирования и организации технической эксплуатации средств ракетно-космической обороны.

Концерн занимался созданием Национального центра управления обороной в Москве. Вместе с другими предприятиями промышленности РТИ оснастил этот центр техническими средствами и аппаратно-программными решениями.