Siemens сократит в Германии 1700 рабочих мест

Siemens объявила, что сократит в Германии 1700 рабочих мест, или около 1,5% всего штата в этой стране, ради повышения эффективности бизнеса. Как сообщает Reuters, еще 1000 рабочих мест будут перенесены в другие подразделения или в компании, которые оказывают Siemens внешние услуги.

Компания реорганизует IT-подразделение, в частности, ориентировав его на новые задачи, такие, как кибербезопасность и расширение платформ для анализа данных, сократит места в мобильном бизнесе, объединит центры подготовки. Пока будут проводиться все эти изменения, компания собирается одновременно нанять еще около 9000 новых сотрудников в Германии. При этом в Siemens пообещали сделать все, чтобы уволить как можно меньше действующих работников.