Росстандарт в семи регионах проверит продукты питания на соответствие ГОСТам

С 15 мая Росстандарт начнет проверку соответствия российских продуктов питания заявленным стандартам – ГОСТам. Как передает ТАСС, о начале пилотного проекта сообщил Минпромторг, в ведении которого находится Росстандарт.

Сейчас ГОСТы – добровольная система сертификации. Но если производитель решил работать по этим стандартам, его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям, считают чиновники. С 15 мая Росстандарт начнет прием заявок от производителей на участие «в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов», цитирует ТАСС. Проверка в этом году пройдет в семи регионах: Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым, с 2018 г. проект распространится на всю территорию России. Участие в сертификации останется добровольным.

Если проверка продукта пройдет успешно, его производитель будет включен в специальный реестр Росстандарта и получит право наносить на него знак Национальной системы стандартизации (НСС).

«При плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием ГОСТ», – объяснил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводятся в пресс-релизе. Чиновник заверил, что товары без маркировки никто ограничивать на рынке не собирается, решать будет покупатель.

Проект «Национальная система сертификации» был одобрен к запуску в пилотном режиме в конце 2016 г. госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которую возглавляет Мантуров. По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, цель проекта – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Производителя продукции с указанием соответствия ГОСТу на этикетке, но не соответствующей заявленным стандартам, будут привлекать к ответственности за введение потребителя в заблуждение.