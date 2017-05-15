«Сургутнефтегаз» может направить 26 млрд рублей на дивиденды за 2016 год

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал акционерам на годовом собрании направить 26,056 млрд руб. на выплату дивидендов за 2016 г.: 0,6 руб. на обыкновенную и 0,6 руб. на привилегированную акцию, следует из материалов компании.

По итогам 2015 г. «Сургутнефтегаз» выплатил дивиденды в размере 6,92 руб. на одну привилегированную акцию и 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию, пишет ТАСС. Таким образом, за 2016 г. выплаты на префы могут сократиться в 11,5 раза.

Реестр акционеров «Сургутнефтегаза» на получение дивидендов закрывается 19 июля.

К 10.20 мск обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подорожали на 0,09% до 28,525 руб., привилегированные – подешевели на 1,21% до 30,920 руб., следует из данных Московской биржи.