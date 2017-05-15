Начальник московского метро Дмитрий Пегов уходит в РЖД

Дмитрий Пегов, возглавлявший ГУП «Московский метрополитен» с 2014 г., покинет пост и перейдет в РЖД курировать пассажирские перевозки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника в ГУП. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский, пишет издание.

В департаменте транспорта Москвы RNS эту информацию подтвердили.

Освобождение Пегова от должности «согласовано всеми сторонами», документы должны быть подписаны до конца месяца, сообщил собеседник «Коммерсанта». Пегов уходит на повышение, «никаких конфликтов интересов тут нет», добавил он.

Пегов был назначен начальником метро вместо Ивана Беседина в июле 2014 г. Мэр Москвы Сергей Собянин тогда связал увольнение Беседина с катастрофой на синей ветке. 15 июля в утренний час пик на перегоне между станциями «Славянский бульвар» и «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии сошли с рельсов три вагона поезда. Погибли 22 человека, пострадали более 270 человек, больше 150 были госпитализированы.