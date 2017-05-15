Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 мая 2017 года

Политика

С тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти в Северной Корее в 2011 г., он ускорил разработку ракетного вооружения и заставил Запад беспокоиться по поводу намерений Пхеньяна как никогда раньше. В воскресенье Северная Корея провела уже десятый тестовый запуск ракеты в этом году читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа стремится побыстрее выбрать нового директора ФБР. Но демократы в конгрессе угрожают отказаться принимать участие в голосовании, пока не определится, кто будет проводить независимое расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Также демократы недовольны, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс проводит собеседования с кандидатами, хотя есть вопросы по поводу его собственных контактов с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

Партия Ангелы Меркель обошла социал-демократов на выборах в ключевом регионе Северный Рейн - Вестфалия. Это должно помочь ей перед парламентскими выборами в сентябре читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вселила надежду в единство Евросоюза. Однако разногласия между странами Западной и Восточной Европы и по поводу балканских государств растут читать на FT.com

Экономика

На саммите, посвященном китайской инициативе «Один пояс, один путь», лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись лестными высказываниями по поводу мировой роли своих стран. Но некоторые эксперты считают, что проект Китая угрожает российской сфере влияния читать на FT.com

Западные компании, в частности Honeywell и Caterpillar, могут извлечь большую выгоду из масштабной китайской инициативы по строительству инфраструктуры «Один пояс, один путь». Преимущество будут иметь компании, имеющие связи в Китае и других странах Азии читать на WSJ.com

Экономическая активность в Китае в апреле замедлилась сильнее, чем ожидалось. Ожидается, что темп роста ВВП страны будет снижаться оставшуюся часть года читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Питер Хамбро уйдет с поста председателя совета директоров золотодобывающей компании Petropavlovsk под давлением акционеров во главе с Виктором Вексельбергом. Они предложили своих кандидатов в совет директоров вместо Хамбро и еще троих неисполнительных директоров читать на FT.com

Итальянская Atlantia сделала предложение о покупке испанского конкурента Abertis за 16,3 млрд евро, в результате чего может быть создан один из крупнейших в мире операторов платных дорог и аэропортов читать на FT.com читать на WSJ.com

Norwegian Air и другие лоукостеры стремятся занять долю на рынке трансатлантических перелетов. Помочь им в этом может новое поколение узкофюзеляжных самолетов с более экономным расходом топлива читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в понедельник утром подскочили после того, как министры энергетики России и Саудовской Аравии высказались за продление соглашения о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефтегазовые компании готовы снова увеличить капитальные затраты, в отличие от предыдущих двух лет, на фоне все еще невысоких цен на нефть, показывает опрос Wood Mackenzie. Но их приоритетом по-прежнему остается сокращение долга и выплата дивидендов читать на FT.com

Кредиторы и компании по всему миру претендуют на активы нефтеперерабатывающей компании Citgo, американского подразделения венесуэльской госкомпании PdVSA, в случае дефолта Венесуэлы. Но оценки стоимости компании сильно различаются, и, вероятно, она окажется недостаточно высокой читать на WSJ.com

Финансы

Если расследование министерства юстиции США выявит манипулирование на рынке казначейских облигаций, это может вызвать беспрецедентный скандал. Это может стать серьезной проверкой не только для крупных банков, но и администрации Дональда Трампа, так как несколько ее членов раньше работали в Goldman Sachs читать на FT.com

AIG назначила своим новым гендиректором Брайана Дюперро, который когда-то работал вместе с ее прежним руководителем Морисом Гринбергом читать на WSJ.com

Стоимость биткоина и других виртуальных валют сильно выросла за последнее время и в совокупности превысила уже $50 млрд. Это вызывает опасения о возникновении пузыря на этом нерегулируемом рынке читать на FT.com

К виртуальной валюте биткоин будет приковано больше внимания из-за ее роли в глобальной хакерской атаке в конце прошлой недели. Злоумышленники требовали от пострадавших заплатить деньги в виде биткоинов читать на WSJ.com

Убытки взаимных фондов от инвестиций в облигации Пуэрто-Рико достигают $5,4 млрд за последние пять лет, выявило исследование WSJ читать на WSJ.com

Последние пара месяцев оказались непростыми для китайских банков, так как новый руководитель банковского регулятора страны Гуо Шуцин сделал ряд указов, выявил мошенническую схему и стал наказывать их крупными штрафами. Но Гуо должен бороться с рисками в банковском секторе, не мешая при этом его восстановлению читать на WSJ.com

Китайские инвестбанки все больше конкурируют с западными за то, чтобы помогать компаниям компаниям проводить эмиссию номинированных в долларах облигаций за границей читать на WSJ.com

Технологии

Более 200 000 компьютеров в 150 странах мира оказались заражены в результате распространения вируса WannaCry в конце прошлой недели. От пострадавших требуют выкуп в виртуальной валюте биткоин, чтобы они снова получили доступ к файлам компьютеров. Специалисты предупреждают, что кибератаки могут продолжиться читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент России Владимир Путин согласился с Microsoft, что источником вируса WannaCry являются американские спецслужбы. Между тем вирус продолжает распространяться, хоть уже и не так быстро, на фоне попыток остановить его читать на WSJ.com читать на FT.com

Waymo, подразделение Alphabet, и сервис по вызову водителей Lyft будут вместе разрабатывать технологии для самоуправляемых автомобилей. Это может стать еще одним препятствием для Uber читать на WSJ.com

Американская Western Digital обратилась в арбитражный суд, чтобы помешать Toshiba продать долю в их совместном предприятии по производству полупроводников без своего согласия читать на WSJ.com читать на FT.com

Toshiba прогнозирует, что сможет снова стать прибыльной в следующие 12 месяцев. Хотя ее результаты будут сильно зависеть от того, сможет ли она успешно продать бизнес по производству полупроводников читать на FT.com

Планы NASA по первоначальному запуску капсулы Orion и его самой большой ракеты Space Launch System передвинуты на 2019 г. из-за технических и финансовых проблем. Кроме того, специалисты предупреждают о высокой опасности миссий по отправке астронавтов на Луну, особенно во время их возвращения на Землю читать на WSJ.com

Крупнейший южноафриканский мобильный оператор Vodacom приобретет за $2,59 млрд 35% акций кенийской Safaricom у Vodafone, которой принадлежат крупные доли в обеих компаниях. Сделка направлена на то, чтобы расширить использование в Африке мобильного платежного сервиса M-Pesa читать на WSJ.com

Adidas, Caterpillar и другие компании используют технологию 3D-печати для производства кроссовок, комплектующих для тракторов и других вещей. Это приближает человечество к эпохе, когда товары будут производиться под индивидуальные потребности покупателей читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Американские фермеры ожидают, что переменчивая погода станет новой нормой. Поэтому они инвестируют в новые способы сохранять влагу в почве, эффективнее орошать ее и осуществлять посадку скорее читать на WSJ.com

Стартапы и сельхозпроизводители разрабатывают новые методы производства агропромышленной продукции в городах в высокотехнологичных «вертикальных фермах» читать на WSJ.com

Густнаселенный город-государство Сингапур освобождает землю под высокотехнологичное сельское хозяйство, чтобы защититься от сбоев в поставках продуктов читать на FT.com

Десятилетиями Гонконг занимал центральное место в производстве игрушек. Однако гонконгские компании рискуют лишиться этой роли из-за изменений в отрасли и появления игр для смартфонов читать на FT.com

Недвижимость

Новая штаб-квартира Apple – самый грандиозный из ярких архитектурных проектов технологических гигантов в Кремниевой долине. Это свидетельствует о буме, который переживает сектор читать на WSJ.com

Архитекторы и дизайнеры находят новое применение старым контейнерам. Они используются в строительстве ресторанов, домов, бассейнов и других объектов читать на WSJ.com

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