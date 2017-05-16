Ритейлеры просят ФССП не блокировать счета за незначительные долги - РБК

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет около 30 магазинов) обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с просьбой внести поправки, которые позволят ритейлерам избежать «чрезмерных» наказаний из-за незначительных задолженностей, пишет РБК со ссылкой на обращение.

АКИТ, в частности, предлагает увеличить срок выплаты штрафов с пяти до десяти рабочих дней и внести в законодательство уточнения, согласно которым ФССП не сможет арестовывать имущество магазинов и блокировать их счета, если на них достаточно средств для погашения штрафа. По данным ассоциации, штрафы и взыскания сейчас в среднем составляют менее 60 000 руб., что несоизмеримо меньше сумм, которые могут быть заморожены. Президент АКИТ Алексей Федоров ожидает, что ФССП даст ответ на предложение ассоциации в течение месяца. Получить оперативный комментарий в ФССП РБК не удалось.

Ряд опрошенных изданием ритейлеров подтвердили, что меры ФССП являются чрезмерными, а их либерализация позволила бы компаниям лучше контролировать издержки, что позитивно повлияло бы и на розничные цены. Представители компаний «Ашан», Media Markt и «Связной», которые также входят в АКИТ, от комментариев отказались.