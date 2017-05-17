Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп в феврале просил тогда еще директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование по поводу связей Майкла Флинна, его бывшего советника по национальной безопасности, с Россией. Это сообщили люди, которые утверждают, что прочитали об этом в служебной записке Коми читать на WSJ.com читать на FT.com

Это Израиль предоставил разведывательные данные, которыми президент США Дональд Трамп поделился с Россией, утверждают знакомые с ситуацией американские чиновники читать на WSJ.com

Некоторых союзников США встревожили сообщения о том, что Трамп поделился с Россией разведывательной информацией, полученной от одной из стран. Но они говорят, что США остаются для них важным партнером читать на WSJ.com

Решение Трампа поделиться разведывательной информацией с Россией может еще сильнее испортить его отношения со спецслужбами США читать на FT.com

Экономика

Решить экономические проблемы развивающихся стран может массовая миграция из Африки в Азию, позволяют предположить недавние исследования МВФ. Если в первой слишком высокая рождаемость, то последней угрожает старение населения читать на FT.com

Греческие профсоюзы вышли в среду на национальную забастовку против новых мер жесткой экономии, которые парламент должен одобрить для получения международной финансовой помощи читать на FT.com

Помешать Дональду Трампу ускорить экономику США может низкая производительность труда читать на FT.com

Промышленное производство США в апреле выросло на 1%. Такого сильного роста у него не было уже более трех лет читать на WSJ.com

Индустрия

Гендиректор BHP Billiton Эндрю Маккензи встретится с представителями инвестора-активиста Elliott Management. Те хотят, чтобы горнодобывающая компания продала по крайней мере часть своих нефтегазовых активов читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Vokswagen Маттиас Мюллер тоже находится под следствием в связи с «дизельгейтом». Его подозревают в том, что он вместе с другими членами совета директоров Porsche утаивал информацию от инвесторов, пока не разразился скандал в 2015 г. Это может помешать попыткам концерна оставить скандал позади читать на WSJ.com

Несмотря на данные Дональду Трампу обещания создавать рабочие места, General Motors и Ford планируют сократить число сотрудников в США на фоне падения продаж читать на WSJ.com

Производитель автомобильных комплектующих Delphi вместе с консорциумом во главе с BMW постарается разработать полностью самоуправляемый автомобиль к 2021 г. читать на FT.com

Энергоресурсы

У ОПЕК проблема — конкурирующие с картелем производители сланцевой нефти в США отказываются «умирать». Так, восемь из 10 крупнейших нефтяников, которые подали заявление о банкротстве и защите от кредиторов во время обвала цен на нефть, смогли восстановиться и продолжают работать читать на FT.com

Управляющие хедж-фондов и трейдеры еще с конца прошлого года стали проводить закрытые встречи с лидерами ОПЕК: так те пытались убедить их в эффективности сокращения добычи. Но многие из тех, кто поверил ОПЕК и сделал ставки на рост цен, понесли убытки, некоторые закрыли длинные позиции. Другие сомневаются в эффективности соглашения и способности картеля влиять на цены читать на WSJ.com

Непал надеется стать важным игроком в гидроэнергетике с помощью тысяч горных рек в Гималаях. Кроме того, благодаря установившемуся миру в стране на нее начинают обращать внимание инвесторы читать на WSJ.com

Финансы

Хедж-фонды, инвестирующие на развивающихся рынках, получают одни из лучших результатов в своей истории. Но проблема в том, что это не впечатляет инвесторов, так как не менее высокую прибыль сейчас можно получить от инвестиций в простые индексные фонды читать на WSJ.com

Заработок управляющих хедж-фондов опустился до минимума с 2005 г. Но 25 самых высокооплачиваемых из них все равно заработали в совокупности $11 млрд в 2016 г. Лидером второй год подряд является Джеймс Саймонс из Renaissance Technologies, получивший $1,6 млрд читать на FT.com

Правительство Великобритании в среду продало остававшиеся у него акции Lloyds Banking Group. Это исторический момент для банковского сектора, так как правительство вынуждено было спасать этот банк во время финансового кризиса. Но Lloyds еще предстоит решить ряд проблем читать на FT.com читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США пересмотрит свое первоначальное решение одобрить рискованный биржевой фонд (ETF), который обещает увеличить выгоду с помощью четырехкратного кредитного плеча читать на WSJ.com

После глобального распространения вируса WannaCry вырос спрос на страховку от кибератак читать на FT.com

Некоторые стартапы привлекают миллионы долларов, выпуская виртуальные монеты, которые по сути являются клонами биткоина. Но риск в том, что эти монеты обесценятся в случае краха стартапа читать на WSJ.com

Крупный план

Искусственный интеллект может совершить революцию в страховом бизнесе. Но также он может позволить клиентам подсчитать, нужна ли им страховка читать на FT.com

Технологии

Apple начала собирать первые iPhone в Индии читать на WSJ.com

Сооснователь Twitter Биз Стоун возвращается в компанию, чтобы улучшить ее корпоративную культуру на фоне ухода из нее ряда топ-менеджеров и медленного роста числа пользователей читать на WSJ.com читать на FT.com

Lenovo объявила о планах реструктурировать свой бизнес и сосредоточиться на китайском рынке после разочаровывающих результатов в последние два года в ранге крупнейшего в мире продавца персональных компьютеров читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon готовится полноценно выйти на рынок Австралии. Это важный шаг для глобального расширения его бизнеса, но в то же время станет проблемой для местных ритейлеров. Также Австралия может стать удобной площадкой для тестирования доставки с помощью дронов читать на WSJ.com

Итальянская кофейная компания Lavazza готова потратить до 2 млрд евро на поглощения, рассказал ее гендиректор Антонио Баравалле читать на FT.com

Как ни странно, онлайн-ритейлеры, например продавец матрасов Casper, надеются расширить свой бизнес с помощью продаж в офлайн-магазинах читать на WSJ.com

Модный ритейлер Rue21 подал заявление о банкротстве и защите от кредиторов на фоне непростой ситуации в отрасли. Компания уже начала закрывать многие из 1179 своих магазинов читать на WSJ.com

Менеджмент

Роберг Айгер уже 12 лет занимает пост гендиректора Walt Disney. Но по-прежнему неясно, как долго он еще будет управлять компанией и кто может стать его преемником читать на WSJ.com

Хедж-фонд Elliott Management отличается от других инвесторов-активистов своими порой воинственными заявлениями. Но за этим скрывается осторожная и упорная стратегия читать на FT.com

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