В Halliburton меняется исполнительный директор

Главный исполнительный директор нефтесервисной компании Halliburton Дейв Лесар с 1 июня уходит со своего поста, передает Reuters со ссылкой на сообзение компании. Этот пост займет его заместитель Джефф Миллер. Лесар продолжит возглавлять совет директоров компании до декабря 2018 г. После этого он планирует выйти на пенсию по достижению предельного возраста в 65 лет.

53-летний Мюллер пользуется в компании репутацией человека, умеющего реализовывать успешные проекты. Его первоочередной задачей будет работа с клиентами, отмечает агентство. Их предстоит убедить в необходимости увеличить стоимость контрактов.

Смена руководства происходит на фоне двухлетнего спада цен на нефть, подорвавшего прибыль компании и заставившего уволить треть своих сотрудников - 28 000 рабочих. В конце апреля из Halliburton ушел финансовый директор Марк МакКоллум, возглавивший конкурента Weatherford International. В 2016 г. доходы Halliburton упали на 33% до $15,9 млрд.