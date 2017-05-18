Глава Башкирии не сможет быть в совете директоров «Башнефти»

Парламентарии Башкирии признали утратившими силу нормативные акты, позволяющие руководителю региона участвовать в управлении некоммерческими и коммерческими компаниями, в том числе в качестве члена совета директоров АНК «Башнефть».

Как пояснил «Интерфаксу» председатель комитета Курултая Башкирии по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Виктор Пчелинцев, речь идет о признании утратившим силу постановления Госсобрания, касающегося изменений в республиканский закон о главе Башкирии.

«В прошлом году комитет вносил этот документ на рассмотрение (Госсобрания)». Целью было урегулировать вопрос участия лица, занимающего высокую госдолжность, в управлении некоммерческими и коммерческими организациями. В апреле этого года был принят федеральный закон, запрещающий такое участие занимающим госдолжности – как на федеральном, так и на местном уровне. Мы отменяем то постановление, которое вносило бы такие изменения в республиканский закон о главе республики», – пояснил он.

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин сообщал ранее, что предложил главе Башкирии Рустэму Хамитову войти в совет директоров «Башнефти». Позже в пресс-службе Хамитова уточняли, что регион намерен изменить законодательство, чтобы глава региона в 2017 г. мог войти в совет директоров «Башнефти». В декабре 2016 г. парламент Башкирии одобрил законопроект, позволяющий главе региона избираться членом совета директоров акционерных компаний, в том числе и «Башнефти».

Между тем включение кандидатуры главы республики Хамитова в совет директоров «Башнефти» откладывалось. По словам сотрудника администрации главы, это было связано «с планируемым внесением изменений в федеральное законодательство, регулирующих возможность участия руководителей субъектов Федерации в органах управления хозяйственных обществ».

Сообщалось, что в список кандидатов в члены совета директоров НК для голосования на годовом собрании не вошел член действующего совета – премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов. Вместо него предложена кандидатура вице-премьера республики Фархада Самедова. В совет также выдвинут министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев (входит в действующий совет).

Кандидатами от «Роснефти» стали действующие члены совета.

12 октября 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке 50,08% акций «Башнефти» почти за 330 млрд руб. Еще 25% плюс 1 акция находятся в собственности Башкирии.