Власти Башкирии готовы поддержать «Башнефть» налоговыми льготами

Сумма прямых платежей в бюджет Башкирии от деятельности «Башнефти» составляет около 40 млрд руб. в год, господдержка НК в виде налоговых льгот – «добрая воля» властей – позволит компании модернизировать оборудование, сообщила министр финансов Башкирии Рида Субханкулова.

«В целом от "Башнефти" на территории республики мы получаем 40 млрд руб. прямых платежей в бюджет. При этом "Башнефть" увеличивает поступления в [региональный] бюджет. Так, в 2015 г. она перечислила 38 млрд руб., в 2016 г. мы получили 40 млрд руб.», – сказала она, выступая перед депутатами Госсобрания республики в четверг.

Например, в 2017 г., в тематический год экологии, НК профинансирует «биологически очистные мероприятия» на территории региона на 13 млрд руб., отметила министр.

Представляя парламентариям проект закона о введении льготы по налогу на имущество организаций, министр пояснила, что введение льготы – «добрая воля» правительства Башкирии, сэкономленные на налогах средства позволят «Башнефти» обновлять оборудование скважин, которое работает с 60-х гг.

Поправки предусматривают введение налоговой льготы в размере 50% от суммы налога в отношении созданного и (или) приобретенного имущества (используемого для добычи, первичной подготовки и транспортировки углеводородного сырья), введенного в эксплуатацию на территории Башкирии.

«При этом необходимо выполнить следующие условия: инвестиции в основной капитал – не менее 1 млрд руб. в течение одного налогового периода, увеличить налоговую базу по сравнению с предыдущим годом не менее чем на 5%. Срок действия льготы предлагаем ограничить до трех лет», – уточнила Субханкулова.

По данным министра, выпадающие доходы бюджета Башкирии в 2017–2019 гг. из-за льгот для инвесторов по налогу на имущество составят около 300 млн руб. ежегодно. Потери бюджета, как ожидается, будут компенсированы за счет дополнительных поступлений по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц.

Парламентарии курултая одобрили изменения в региональный закон о налоге на имущество организаций в первом, но неокончательном чтении.

Доходы бюджета Башкирии в 2017 г. ожидаются в размере 145,838 млрд руб., расходы – 156,044 млрд руб., дефицит – 10,207 млрд руб., или 6,5% расходов.

В настоящее время лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу нефти в республике имеют 14 предприятий, включая «Башнефть».

«Роснефть» в середине октября 2016 г. выкупила государственный пакет «Башнефти» в размере 50,08% уставного капитала компании. Башкирии принадлежит 25% акций компании.